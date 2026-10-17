Theo trang ClassAction, đơn kiện cho rằng hệ thống Giám sát trực tiếp người lái (DDMS) trên một số mẫu Hyundai có thể đọc sai vị trí mắt và đầu của tài xế. Các mẫu xe được nêu trong đơn gồm Santa Fe đời 2024-2026, Ioniq 5 đời 2025-2026, Tucson đời 2025-2026, Santa Cruz đời 2025-2026 và Palisade đời 2026.

DDMS sử dụng camera trong cabin để theo dõi khuôn mặt và mắt người lái, nhằm xác định mức độ chú ý khi điều khiển xe. Tuy nhiên, các nguyên đơn cáo buộc hệ thống có thể nhận diện sai trong nhiều tình huống, chẳng hạn tài xế trang điểm đậm, đội mũ, thường xuyên quay đầu hoặc ngồi ở vị trí quá cao hay quá thấp. Ánh sáng phản chiếu trên kính râm và việc xe di chuyển trên đường gồ ghề cũng được cho là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận diện.

Theo đơn kiện, khi hoạt động cùng tính năng Cảnh báo chú ý phía trước (FAW), lỗi được cho là tồn tại có thể khiến xe phát cảnh báo sai, phanh gấp đột ngột hoặc vô hiệu hóa một số chức năng, trong đó có hệ thống điều khiển hành trình. Các nguyên đơn cho biết họ sẽ không mua hoặc thuê những mẫu xe bị ảnh hưởng, hoặc sẽ trả mức giá thấp hơn, nếu biết trước về những vấn đề này.

Hyundai bị kiện vì lỗi camera giám sát người lái, có thể gây phanh gấp.

Đơn kiện cũng viện dẫn một bản tin dịch vụ kỹ thuật được Hyundai ban hành vào tháng 1/2025. Theo lập luận của các nguyên đơn, hãng đã yêu cầu các trung tâm dịch vụ giải thích những hạn chế của DDMS cho khách hàng, đồng thời khuyến nghị sử dụng một số loại kính mắt phù hợp và điều chỉnh vị trí ghế ngồi. Tuy nhiên, họ cho rằng Hyundai chưa đưa ra biện pháp sửa chữa hoặc thay thế triệt để.

Hiện các cáo buộc trên cần được xem xét trong quá trình tố tụng; chưa thể coi đây là kết luận pháp lý về lỗi của hệ thống hay trách nhiệm của nhà sản xuất.

Đầu năm nay, Hyundai cũng tiến hành một đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), với hơn 421.000 xe được cho là có nguy cơ phanh gấp bất ngờ. Tuy nhiên, vụ việc này liên quan đến camera hướng ra ngoài và là vấn đề riêng biệt với hệ thống camera theo dõi người lái trong đơn kiện mới.

Vụ kiện tiếp tục đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của các công nghệ hỗ trợ lái xe, đặc biệt là những hệ thống sử dụng camera để đánh giá mức độ tập trung của tài xế. Các tính năng này được thiết kế nhằm tăng cường an toàn, nhưng nếu nhận diện sai, chúng có thể gây phiền toái hoặc ảnh hưởng đến quá trình điều khiển xe.

Theo Autoblog

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