Hyundai bán 3.422 xe trong tháng 10, Creta tiếp tục dẫn đầu

Theo doanh số được Tập đoàn Thành Công (TC Group) công bố ngày 11/11, tổng doanh số xe Hyundai tại Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt 3.422 chiếc, giảm so với mức 3.872 xe của tháng 9. Lũy kế 10 tháng đầu năm, hãng bán được 38.834 xe, bao gồm cả xe du lịch và xe thương mại.

Hyundai Creta tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu danh mục sản phẩm với 783 xe bán ra trong tháng 10. Tính từ đầu năm, mẫu SUV đô thị này đạt 7.632 xe, nhỉnh hơn Tucson với 7.477 xe.

Xe Hyundai Creta

Đứng thứ 2 trong tháng là Hyundai Tucson với 761 xe. Dù doanh số giảm so với mức 1.004 xe của tháng trước, Tucson vẫn duy trì vị trí trong nhóm sản phẩm chủ lực của Hyundai tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý là Hyundai Palisade đạt 219 xe trong tháng 10, tăng mạnh so với 84 xe của tháng 9. Kết quả này xuất hiện trong thời điểm Hyundai Thành Công công bố giá bán và bắt đầu bàn giao phiên bản Palisade Hybrid mới đến khách hàng trên toàn quốc. Lũy kế từ đầu năm, mẫu SUV cỡ lớn này đạt 1.169 xe.

Ở nhóm xe du lịch còn lại, Hyundai Accent bán được 158 xe, Stargazer đạt 153 xe và Grand i10 đạt 108 xe. Hyundai Santa Fe ghi nhận 96 xe, Venue đạt 46 xe, Custin đạt 40 xe và Elantra có doanh số thấp nhất với 11 xe.

Hyundai đạt doanh số 3.422 xe trong tháng 10 (Đơn vị: xe)

Trong khi đó, mảng xe thương mại tiếp tục đóng góp tỷ trọng đáng kể vào kết quả kinh doanh của Hyundai. Tháng 10, nhóm xe này đạt 1.038 xe, chiếm khoảng 30,3% tổng doanh số. Lũy kế 10 tháng, doanh số xe thương mại đạt 11.725 xe.

Trong tháng 10, Hyundai Thành Công cũng công bố giá bán và triển khai bàn giao Palisade Hybrid. Bên cạnh đó, hãng áp dụng mức giá 999 triệu đồng cho những khách hàng tiên phong sở hữu Tucson Hybrid. Đây là 2 hoạt động đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm, khi các phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid bắt đầu được bổ sung vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam.