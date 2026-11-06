Hyundai Accent tháng 11/2026: giá lăn bánh 4 phiên bản từ 485 triệu đồng, ưu đãi tới 89 triệu đồng

Hyundai Accent tháng 11/2026 được bán với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 439 đến 569 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 485 triệu đồng (bản 1.5 MT, tại các tỉnh/thành phố khác) và cao nhất là 653 triệu đồng (bản 1.5 Cao cấp, tại Hà Nội). Theo nguồn tin, mẫu sedan hạng B này đang có ưu đãi tới 89 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Dưới đây là giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của Hyundai Accent tại ba nhóm khu vực. Mức ưu đãi tới 89 triệu đồng được nguồn tin ghi nhận cùng bảng giá bản 1.5 MT.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý. Giá có thể thay đổi theo khu vực và trang bị của từng xe.

Từ đời đầu 1994 đến thế hệ mới 2024

Hyundai Accent lần đầu ra mắt công chúng vào năm 1994. Đến tháng 4/2018, thế hệ thứ 5 chính thức có mặt tại Việt Nam. Ngày 01/12/2020, TC Motor giới thiệu bản nâng cấp của mẫu xe này.

Ngày 30/5/2024, thế hệ hoàn toàn mới ra mắt tại Việt Nam với kích thước lớn hơn và nhiều trang bị hiện đại. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, có 7 màu ngoại thất: đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi và ghi vàng. Đối thủ cùng phân khúc gồm Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Kích thước lớn nhất phân khúc, dải đèn LED trải ngang đầu xe

Accent thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Theo nguồn tin, chiều dài cơ sở tăng thêm 70 mm lên 2.670 mm, khoảng sáng gầm 165 mm. Các thông số này giúp xe thuộc nhóm sedan hạng B rộng nhất phân khúc.

Đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài hết chiều rộng. Cụm đèn chiếu sáng full LED đặt thấp, liền mạch với lưới tản nhiệt.

Thân xe có nhiều đường dập nổi và tấm hướng gió hạ thấp ở mui xe. Tay nắm cửa mạ crom, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, có sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ. Bộ mâm 16 inch 5 chấu tạo hình độc đáo.

Đuôi xe gây chú ý với đèn hậu LED hình chữ L ngược, mảnh và vắt ngang, kết hợp bộ khuếch tán gió. Cản sau được làm mới, tích hợp ống xả giả mạ crom với dải đèn phản quang bên trong, tạo vẻ thể thao hơn.

Cabin liền khối hướng tới người lái

Khoang cabin mang phong cách tương tự Elantra, thiết kế liền khối và hướng về người lái. Khu vực điều khiển trung tâm bố trí theo chiều ngang, bảng điều khiển trực quan và dễ sử dụng.

Màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi, hỗ trợ bản đồ phát triển riêng cho thị trường Việt Nam và kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây. Hệ thống 6 loa có trên các bản Cao cấp và Đặc biệt.

Các tiện nghi khác theo nguồn tin gồm điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước và sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, kiểm soát hành trình, cốp sau điều khiển thông minh và khởi động từ xa. Tuy nhiên, trang bị khác nhau tùy phiên bản.

Khác biệt trang bị giữa các phiên bản

Theo bảng thông số của nguồn, bản 1.5 MT dùng đèn halogen, ghế nỉ, vô-lăng bọc nhựa và điều hòa chỉnh cơ. Bản 1.5 AT bổ sung màn hình cảm ứng 8 inch, camera lùi, đèn sương mù và cửa gió hàng ghế sau.

Hai bản