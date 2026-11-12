Hyundai Accent 2026 từ 439 triệu đồng: So sánh 4 phiên bản MT, AT, AT Đặc biệt và AT Cao cấp

Hyundai Accent 2026 thế hệ thứ 6 hiện có 4 phiên bản, gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp, với giá bán từ 439 đến 569 triệu đồng. Mỗi phiên bản nhắm đến một nhóm khách hàng riêng, từ người ưu tiên chi phí thấp đến người cần đầy đủ tiện nghi và công nghệ an toàn.

Trong phân khúc sedan hạng B, Accent cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Mazda2 và Mitsubishi Attrage. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu xe này thua xa một số đối thủ nhưng vẫn đạt hơn 2.600 chiếc.

Bản số sàn 1.5 MT: tối ưu chi phí cho chạy dịch vụ

Accent 1.5 MT thường được thiết kế cho cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Để tối ưu chi phí, xe được lược bỏ khá nhiều trang bị và tiện nghi.

Cụ thể, phiên bản này có giá 439 triệu đồng, dùng mâm thép, lưới tản nhiệt bằng nhựa đen và đèn chiếu sáng phía trước Halogen Projector. Xe không có màn hình giải trí và kết nối Bluetooth, nhưng vẫn có hệ thống âm thanh 4 loa.

Hyundai Accent phiên bản số sàn (MT).

Bản 1.5 AT: bước vào nhóm số tự động với giá 489 triệu đồng

Accent 1.5 AT dùng đèn Halogen Projector, gương chiếu hậu chỉnh điện và tự động gập khi khóa cửa, mâm hợp kim 5 chấu màu bạc 15 inch cùng lưới tản nhiệt nhựa đen bóng. Phiên bản này có giá 489 triệu đồng.

Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto, cùng màn hình kỹ thuật số 10,25 inch và hệ thống âm thanh 4 loa. Xe còn có ghế bọc nỉ cao cấp, khởi động từ xa, điều hòa chỉnh cơ và cửa gió hàng ghế sau.

Về an toàn, xe có ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, camera lùi và 2 túi khí.

Hyundai Accent phiên bản số tự động (AT).

Bản AT Đặc biệt: thêm đèn LED và loa nhiều hơn

So với bản 1.5 AT, Accent 1.5 AT Đặc biệt được bổ sung đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED 3D và cảm biến áp suất lốp hiển thị thông số từng bánh trên màn hình.

Phiên bản này có giá 529 triệu đồng, dùng mâm nhôm đúc 15 inch, lưới tản nhiệt nhựa đen bóng, màn hình giải trí 8 inch, âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto và khởi động động cơ từ xa. Theo nguồn tin, bản này phù hợp với cả khách hàng nam và nữ.

Bản AT Cao cấp: đủ công nghệ ở mức 569 triệu đồng

Accent 1.5 AT Cao cấp là phiên bản cao nhất, có đèn LED, đèn hậu LED 3D, mâm hợp kim 16 inch cùng gương chiếu hậu chỉnh, gập điện và sấy gương. Bên trong, xe có ghế da, sạc không dây, điều hòa tự động làm mát hàng ghế trước, màn hình giải trí 8 inch, kiểm soát hành trình và khởi động từ xa.

Về an toàn, xe có 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và gói công nghệ Hyundai SmartSense hỗ trợ cảnh báo, phòng tránh va chạm. Với giá 569 triệu đồng, phiên bản này phù hợp với khách hàng dùng xe cho gia đình và thường xuyên đi đường dài.

Bảng so sánh trang bị nội thất Hyundai Accent 2026

Chọn phiên bản nào theo nhu cầu

Ba phiên bản số tự động của Accent 2026 có nhiều điểm tương đồng nhưng khác nhau về tiện nghi và công nghệ an toàn. Nhờ vậy, khách hàng có thêm lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Accent 1.5 AT phù hợp với người ưu tiên chi phí tiết kiệm và các trang bị cơ bản. Accent 1.5 AT Đặc biệt dành cho khách hàng muốn bổ sung tiện nghi và tính năng an toàn. Trong khi đó, Accent 1.5 AT Cao cấp là lựa chọn cho người cần đầy đủ công nghệ, tiện nghi và hệ thống an toàn hiện đại nhất.