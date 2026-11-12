Hyundai Accent 2026 có 4 phiên bản, giá từ 439 triệu đồng: Lựa chọn nào phù hợp từng nhu cầu?

Hyundai Accent hiện có 4 phiên bản gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp, với giá bán từ 439 đến 569 triệu đồng. Các phiên bản khác nhau chủ yếu ở mâm xe, hệ thống đèn, tiện nghi nội thất và số lượng trang bị an toàn.

Trong phân khúc sedan hạng B, Accent cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Mazda2 và Mitsubishi Attrage. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của mẫu xe này đạt hơn 2.600 chiếc, thấp hơn đáng kể so với một số đối thủ nhưng vẫn duy trì lượng khách hàng đáng kể.

Bảng giá 4 phiên bản Hyundai Accent

Accent 1.5 MT: Phương án tối ưu chi phí cho kinh doanh

Phiên bản số sàn 1.5 MT thường dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Để tối ưu chi phí, xe được lược bỏ khá nhiều trang bị và tiện nghi.

Cụ thể, xe có giá 439 triệu đồng, dùng mâm thép, lưới tản nhiệt bằng nhựa đen và đèn chiếu sáng phía trước Halogen Projector. Xe không có màn hình giải trí và kết nối Bluetooth, nhưng vẫn có hệ thống âm thanh 4 loa.

Accent 1.5 AT: Bước vào nhóm số tự động với chi phí vừa phải

Bản 1.5 AT có giá 489 triệu đồng, dùng đèn Halogen Projector, lưới tản nhiệt nhựa đen bóng và mâm hợp kim 5 chấu màu bạc 15 inch. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động gập khi khóa cửa.

Nội thất có màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto, cùng màn hình kỹ thuật số 10,25 inch. Hệ thống âm thanh vẫn là 4 loa. Ghế bọc nỉ cao cấp, khởi động từ xa, điều hòa chỉnh cơ và cửa gió hàng ghế sau cũng nằm trong danh sách trang bị.

Về an toàn, xe có ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, camera lùi và 2 túi khí.

So sánh nhanh trang bị nội thất giữa các phiên bản

Accent 1.5 AT Đặc biệt: Thêm đèn LED và âm thanh 6 loa

So với bản 1.5 AT, phiên bản Đặc biệt bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED 3D và cảm biến áp suất lốp hiển thị thông số từng bánh trên màn hình.

Xe có giá 529 triệu đồng, dùng mâm nhôm đúc 15 inch, lưới tản nhiệt nhựa đen bóng. Trang bị gồm màn hình giải trí 8 inch, âm thanh 6 loa, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto và khởi động động cơ từ xa. Theo nguồn tin, phiên bản này phù hợp với cả khách hàng nam và nữ.

Hyundai Accent phiên bản số tự động (AT).

Hyundai Accent phiên bản số sàn (MT).

Accent 1.5 AT Cao cấp: Đủ công nghệ, thêm hỗ trợ an toàn chủ động

Đây là phiên bản cao cấp nhất, có giá 569 triệu đồng. Xe nổi bật với đèn LED, đèn hậu LED 3D, mâm hợp kim 16 inch cùng gương chiếu hậu chỉnh, gập điện và có sấy gương.

Nội thất có ghế da, sạc không dây, điều hòa tự động và làm mát hàng ghế trước, màn hình giải trí 8 inch, kiểm soát hành trình (ga tự động) và khởi động từ xa.

Về an toàn, xe có 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và gói công nghệ Hyundai SmartSense hỗ trợ cảnh báo, phòng tránh va chạm. Phiên bản này phù hợp với khách hàng dùng xe cho gia đình và thường xuyên di chuyển đường dài.

Chọn phiên bản nào theo nhu cầu và ngân sách?

Ba phiên bản số tự động của Accent 2026 thế hệ thứ 6 có nhiều điểm tương đồng nhưng khác biệt về tiện nghi và công nghệ an toàn. Điều này giúp người mua dễ chọn theo ngân sách.

Accent 1.5 AT phù hợp với người ưu tiên chi phí tiết kiệm và các trang bị cơ bản. Accent 1.5 AT Đặc biệt dành cho khách hàng muốn bổ sung tiện nghi và tính năng an toàn. Trong khi đó, Accent 1.5 AT Cao cấp là lựa chọn cho người cần đầy đủ công nghệ, tiện nghi và hệ thống an toàn hiện đại nhất. Riêng bản 1.5 MT hướng tới nhu cầu kinh doanh vận tải với mức giá thấp nhất.