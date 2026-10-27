Hyunbaek Core: Mặc đẹp kiểu 'tiểu thư nhà giàu' mà không cần sắm hàng hiệu

Hyunbaek Core (현백코어) là xu hướng thẩm mỹ được nhắc đến tại Hàn Quốc, lấy tên gọi rút gọn của Hyundai Department Store, chuỗi trung tâm thương mại tại nước này, kết hợp với hậu tố “core” chỉ một phong cách đặc trưng. Xu hướng gợi lên hình ảnh những cô gái nhà giàu thong thả dạo trung tâm thương mại, với vẻ ngoài chỉn chu như thể chẳng cần cố gắng để chứng minh gu thời trang hay điều kiện kinh tế.

Từ trung tâm thương mại đến phong cách thời trang

Hyunbaek Core hướng đến những món đồ quen thuộc như áo len, cardigan, sơ mi, quần jeans và túi xách tối giản. Các gam màu trung tính, phom dáng đẹp cùng cách phối phụ kiện vừa đủ tạo nên tổng thể thanh lịch. Phong cách này có nét tương đồng với Quiet Luxury ở tinh thần sang trọng kín đáo, nhưng mang sắc thái trẻ trung, đời thường hơn.

﻿Giới trẻ Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn những bộ quần áo, phụ kiện đơn giản nhưng tạo nên sự sang trọng, thanh lịch. Nguồn: @heizleland.

Với Trúc Ly (sinh năm 2006), một người trẻ quan tâm đến thời trang, TikTok là nơi bạn lần đầu biết đến xu hướng này qua những video phối đồ của các fashion influencer và các diễn viên Hàn Quốc. Ly chú ý đến những bộ trang phục đơn giản, không có logo hàng hiệu nổi bật nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng.

﻿Theo Ly, phong cách này có thể ứng dụng khi đi học, đi cà phê cùng bạn bè mà không cần đầu tư quá nhiều vào trang phục. Ảnh: NVCC.

“Mình thích nhất là cách phối đồ tạo cảm giác sang trọng nhưng không quá phô trương”, Ly chia sẻ.

Khi cảm hứng phối đồ đến từ mạng xã hội

Không nhất thiết phải theo đuổi trọn vẹn một phong cách, Ly thường tham khảo cách phối đồ trên TikTok và Pinterest rồi chọn những món phù hợp với bản thân. Bạn ưu tiên trang phục có màu sắc dễ kết hợp, phom dáng phù hợp và có thể mặc lại nhiều lần. Khi bắt gặp món đồ yêu thích của một fashion influencer, Ly cũng tìm những lựa chọn có mức giá vừa túi tiền thay vì mua đúng thương hiệu.

Có cách tiếp cận tương tự, Trần Lê Yến Nhi (sinh năm 2006) yêu thích trang phục đơn giản với các gam màu trắng, đen, be và nâu. Tuy nhiên, Nhi nhận thấy phong cách thường ngày của mình năng động hơn, trong khi Hyunbaek Core mang đến cảm giác trưởng thành và chỉn chu.

﻿Yến Nhi cho rằng phom dáng và cách phối đồ mới là những yếu tố quan trọng giúp trang phục trông tinh tế. Ảnh: NVCC.

Một chiếc sơ mi trắng, áo len trơn hay quần jeans tối màu đều có thể tạo nên diện mạo mới khi được kết hợp hài hòa. Vì vậy, Nhi sẽ tận dụng những món đồ sẵn có thay vì mua thêm chỉ để bắt kịp xu hướng.

Sang trọng không đồng nghĩa với phải chi nhiều tiền

Một nghiên cứu của Wilska, Holkkola và Tuominen đăng trên tạp chí khoa học SAGE Open năm 2023, dựa trên thảo luận nhóm với 35 thanh thiếu niên tại Phần Lan, cho thấy mạng xã hội góp phần định hình bản sắc tiêu dùng của người trẻ. Đặt trong bối cảnh Hyunbaek Core, nghiên cứu gợi mở cách nội dung thời trang trực tuyến có thể ảnh hưởng đến lựa chọn và hình ảnh cá nhân, dù không trực tiếp khảo sát xu hướng này.

﻿Cụm từ "Hyunbaek Core" ngày càng phổ biến, nhiều video liên tục được đăng tải để giúp netizen giải đáp về một xu hướng thời trang mới. Nguồn: @ootdki_official.

Với Ly, hình ảnh “tiểu thư nhà giàu” trên mạng xã hội vừa tạo cảm hứng thời trang, vừa khơi gợi sự tò mò về lối sống phía sau. Tuy nhiên, bạn không cho rằng phải sở hữu thật nhiều tiền mới có thể mặc đẹp. Ly vẫn học cách phối đồ từ những hình ảnh yêu thích, đồng thời cân nhắc nhu cầu và khả năng tài chính khi mua sắm.

Từ góc nhìn của hai người trẻ, sức hút của Hyunbaek Core không chỉ nằm ở vẻ ngoài sang trọng mà còn ở khả năng ứng dụng vào đời sống. Thay vì cố tái hiện hình ảnh một cuộc sống xa hoa, người mặc vẫn có thể chọn lọc những yếu tố phù hợp để xây dựng phong cách riêng.