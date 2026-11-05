HyperOS 4 chính thức: Xiaomi cập nhật cho 82 thiết bị, 33 máy nhận đầu tiên từ tháng 11/2026

Xiaomi vừa công bố kế hoạch cập nhật hệ điều hành HyperOS 4 bản chính thức cho 82 thiết bị thuộc ba thương hiệu Xiaomi, Redmi và POCO, bắt đầu từ tháng 11/2026. Trong đó có 67 mẫu điện thoại và 15 mẫu máy tính bảng, được chia làm ba giai đoạn từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2026.

Đợt đầu tiên có 33 thiết bị, đợt thứ hai có 16 thiết bị và đợt cuối cùng gồm 33 thiết bị còn lại. Dưới đây là tóm tắt các nhóm máy trong từng giai đoạn.

Đợt đầu tháng 11: ưu tiên máy cao cấp mới ra mắt

Trong giai đoạn đầu, Xiaomi dự kiến phân phối bản cập nhật cho 33 thiết bị. Nhóm này tập trung vào các dòng smartphone cao cấp mới ra mắt, một số dòng máy tầm trung và máy tính bảng thế hệ mới.

Lịch cập nhật HyperOS 4 chính thức của Xiaomi

Cụ thể, các sản phẩm nhận bản cập nhật trong đợt này gồm dòng Xiaomi 17 (bao gồm Xiaomi 17 Ultra), Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Ultra. Bên cạnh đó, danh sách còn có Leica Leitzphone, các biến thể Redmi Note 15, Note 17, POCO F8, POCO X8 và dòng máy tính bảng Xiaomi Pad 8.

Danh sách 33 thiết bị cập nhật HyperOS 4 đầu tháng 11/2026

Giữa tháng 11 và tháng 12: làn sóng cập nhật mở rộng

Đợt thứ hai khởi động vào giữa tháng 11/2026 với 16 thiết bị. Danh sách bổ sung Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, POCO F7 series, POCO F9 series và một số phiên bản POCO X7 Pro. Về máy tính bảng, Xiaomi Pad 7 series, Xiaomi Pad Mini và Redmi Pad 2 Pro cũng nằm trong đợt này.

Danh sách 16 thiết bị cập nhật HyperOS 4 giữa tháng 11/2026

Đến tháng 12/2026, đợt thứ ba với 33 thiết bị còn lại sẽ được triển khai. Nhóm này quy tụ các mẫu flagship tiền nhiệm như Xiaomi MIX Flip, dòng Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 14T và 13T series.

Ngoài ra, đợt cuối còn có các dòng Redmi Note 14, POCO F6, X6, X7, POCO M series cùng máy tính bảng Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 và các biến thể Redmi Pad 2.

Gói cập nhật hơn 8 GB và những điều cần lưu ý trước khi nâng cấp

Theo các báo cáo ban đầu, dung lượng gói cập nhật HyperOS 4 có thể vượt quá 8 GB với người dùng nâng cấp từ phiên bản HyperOS 3 ổn định. Vì vậy, người dùng nên chuẩn bị đủ bộ nhớ trống và kết nối mạng ổn định trước khi cài đặt.

Đáng lưu ý, Xiaomi cho biết các mốc thời gian chỉ là dự kiến và có thể thay đổi tùy từng khu vực, nhà mạng, biến thể sản phẩm cũng như tiến độ phát triển phần mềm thực tế. Thứ tự xuất hiện trong danh sách công bố không phản ánh chính xác trình tự nhận bản cập nhật của từng thiết bị.

Hiện hãng chưa thông báo kế hoạch cập nhật cho các thiết bị khác sau tháng 12/2026. Thông tin trên được tổng hợp theo Gizmochina.