Hyomin (T-ara) thu hút sự chú ý với phong cách thời trang sân bay

Theo MyDaily, mới đây, Hyomin đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh ghi lại những chuyến di chuyển bằng đường hàng không trong thời gian gần đây. Đi kèm hình ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ: "Năm nay tôi thực sự có rất nhiều chuyến công tác nước ngoài. Đây có lẽ là bộ ảnh thời trang sân bay cuối cùng trong năm của một người mê xuất ngoại như tôi".

Hyomin đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh ghi lại những chuyến di chuyển bằng đường hàng không trong thời gian gần đây.

Trong những bức ảnh được công bố, Hyomin lựa chọn phong cách thời trang sân bay đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Cựu thành viên T-ara kết hợp áo thun trắng cùng quần jeans, khoác bên ngoài chiếc áo dáng dài. Cô hoàn thiện trang phục bằng kính râm phi công bản lớn, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa cá tính.

Đáng chú ý, đôi giày satin màu đỏ trở thành điểm nhấn nổi bật trên tổng thể trang phục có gam màu trung tính. Cách phối đồ này giúp Hyomin thể hiện phong cách thời trang tưởng chừng không cầu kỳ nhưng vẫn được chăm chút trong từng chi tiết.

Cách phối đồ này giúp Hyomin thể hiện phong cách thời trang tưởng chừng không cầu kỳ nhưng vẫn được chăm chút trong từng chi tiết.

Bên cạnh những hình ảnh chỉn chu, nữ ca sĩ còn chia sẻ một phiên bản thời trang sân bay hoàn toàn khác. Trong một số bức ảnh được cho là chụp trước chuyến bay trở về Hàn Quốc, Hyomin xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp cùng khẩu trang che gần như toàn bộ gương mặt.

Nữ ca sĩ lựa chọn áo nỉ màu xám kết hợp quần đồng màu và giày mule xám, tạo nên tổng thể thoải mái, phù hợp với những chuyến bay dài. Dù che kín diện mạo, Hyomin vẫn thu hút sự chú ý nhờ cách phối trang phục đồng điệu và phong cách năng động.

Dù che kín diện mạo, Hyomin vẫn thu hút sự chú ý nhờ cách phối trang phục đồng điệu và phong cách năng động.

Sự đối lập giữa hai bộ trang phục cũng cho thấy khả năng biến hóa thời trang của nữ thần tượng, từ vẻ ngoài sang trọng đến phong cách đời thường giản dị.

Hyomin sinh năm 1989, là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ T-ara. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bản hit đình đám của nhóm trong giai đoạn K-pop thế hệ thứ hai. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ còn nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang và cuộc sống cá nhân.

Năm 2025, Hyomin kết hôn với một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính, lớn hơn cô 10 tuổi. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và giao lưu cùng người hâm mộ. Cô tiếp tục tham gia những sự kiện liên quan đến T-ara, trong đó có các buổi fan concert của nhóm.

Năm 2025, Hyomin kết hôn với một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính, lớn hơn cô 10 tuổi.

Ở tuổi 37, Hyomin vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang đa dạng. Những hình ảnh mới nhất cho thấy nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống bận rộn với các chuyến công tác quốc tế, đồng thời tiếp tục duy trì sự kết nối với người hâm mộ sau khi kết hôn.