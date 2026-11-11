Hyomin (T-ara) khoe nhan sắc xinh đẹp ở Ý sau khi kết hôn với chồng hơn 10 tuổi

Theo MyDaily, mới đây, Hyomin - cựu thành viên nhóm nhạc T-ara đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "MILANO day1" (Tạm dịch: Ngày đầu tiên ở Milan).

Hyomin - cựu thành viên nhóm nhạc T-ara đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ xuất hiện trên đường phố Milan với phong cách thời trang mùa đông vừa ấm áp, vừa sành điệu. Không lựa chọn những bộ trang phục quá cầu kỳ, Hyomin ghi điểm nhờ cách phối đồ tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa về màu sắc.

Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1989 đội mũ len màu xám, kết hợp cùng kính râm mắt mèo nhỏ nhắn và khăn choàng len xám đậm. Những phụ kiện này giúp cô tạo điểm nhấn cho diện mạo, đồng thời mang đến cảm giác thời thượng.

Hyomin lựa chọn áo khoác phao dáng ngắn màu xanh bạc hà nhạt, bên trong phối cùng áo sơ mi tông xám. Cách kết hợp nhiều lớp trang phục không chỉ phù hợp với thời tiết se lạnh mà còn tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Ở phần thân dưới, nữ ca sĩ diện chân váy dài màu xám ôm nhẹ theo đường nét cơ thể. Thiết kế có chi tiết xếp nếp lệch một bên, giúp bộ trang phục trở nên mềm mại và nữ tính hơn.

Hyomin lựa chọn áo khoác phao dáng ngắn màu xanh bạc hà nhạt, bên trong phối cùng áo sơ mi tông xám.

Hoàn thiện tổng thể, Hyomin kết hợp giày thể thao đen đế dày, tất cùng màu và túi xách đeo vai màu đen. Sự đồng điệu giữa các gam màu trung tính khiến phong cách của cô mang nét thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại.

Không chỉ gây chú ý với gu thời trang, Hyomin còn cho thấy thần thái tự tin khi tạo dáng trên đường phố nước Ý. Những khoảnh khắc đời thường của nữ ca sĩ mang cảm giác như một bộ ảnh thời trang được đầu tư chỉn chu.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Hyomin cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Sinh năm 1989, Hyomin kết hôn vào năm 2025 với một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính, lớn hơn cô 10 tuổi. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ vẫn duy trì các hoạt động cá nhân và tiếp tục xuất hiện trong những sự kiện liên quan đến T-ara.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Hyomin cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đặc biệt, cô từng tham gia fan concert của nhóm, cho thấy sự gắn bó với âm nhạc và những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình trong nhiều năm.

Ở tuổi 37, Hyomin vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang đa dạng. Loạt ảnh tại Milan lần này tiếp tục cho thấy sức hút của cựu thành viên T-ara, ngay cả khi cô đã bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống.