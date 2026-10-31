Hyomin (T-ara) gây chú ý với diện mạo giản dị sau khi kết hôn với chồng hơn 10 tuổi

Theo MyDaily, Hyomin mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh mới nhất, ghi lại khoảnh khắc cô có mặt tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách thời trang đơn giản, ưu tiên sự thoải mái.

Hyomin cập nhật chuyến đi đến Italia.

Trong loạt ảnh, Hyomin diện bộ đồ thể thao màu xám, gồm áo khoác và quần dài rộng rãi. Cách phối trang phục tối giản giúp cô trông trẻ trung, năng động mà không cần đến những phụ kiện cầu kỳ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho chuyến bay đường dài đến Italy. Vì vậy, việc lựa chọn trang phục thoải mái được xem là phù hợp với lịch trình di chuyển của cô. Đáng chú ý, bên cạnh những hình ảnh đời thường, Hyomin còn chia sẻ dòng trạng thái hài hước về chuyến đi.

"Dù đã đi du lịch không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn muốn tận hưởng như thể đây là lần đầu tiên. Người thuộc nhóm J đã bắt đầu thấy chóng mặt với kiểu du lịch của người thuộc nhóm P rồi", nữ ca sĩ viết.

Trong đó, J và P là hai nhóm tính cách thường được nhắc đến trong bài kiểm tra MBTI. Nếu người thuộc nhóm J có xu hướng thích lập kế hoạch rõ ràng, người thuộc nhóm P thường linh hoạt và thoải mái hơn với những thay đổi bất ngờ.

Hyomin chọn phong cách đầy giản dị.

Cách chia sẻ dí dỏm phần nào cho thấy tâm trạng hào hứng của Hyomin trước chuyến đi. Dù thường xuyên di chuyển và có nhiều trải nghiệm ở nước ngoài, nữ ca sĩ vẫn muốn tận hưởng mỗi hành trình với cảm giác mới mẻ.

Bên cạnh những hoạt động đời thường, cuộc sống của Hyomin cũng nhận được sự quan tâm kể từ khi cô kết hôn với người đàn ông hoạt động trong lĩnh vực tài chính hơn mình 10 tuổi.

Khác với vợ, ông xã Hyomin không hoạt động trong ngành giải trí. Vì vậy, nữ ca sĩ tương đối kín tiếng khi chia sẻ những thông tin liên quan đến người bạn đời. Dù đã bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống cá nhân, Hyomin vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và giữ mối liên hệ với người hâm mộ.

Sau khi kết hôn, cô tiếp tục tham gia những hoạt động cùng T-ara, trong đó có các buổi fan concert của nhóm.

Hyomin sinh năm 1989, được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ T-ara. Trong thời kỳ hoạt động sôi nổi, nhóm từng sở hữu nhiều bản hit được yêu thích như Roly-Poly, Lovey-Dovey và Bo Peep Bo Peep.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hyomin còn được chú ý nhờ phong cách thời trang và những hoạt động cá nhân.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hyomin còn được chú ý nhờ phong cách thời trang và những hoạt động cá nhân.

Ở tuổi 37, nữ ca sĩ đang cân bằng giữa cuộc sống riêng và công việc nghệ thuật. Loạt ảnh tại sân bay lần này tiếp tục mang đến một góc nhìn gần gũi về Hyomin, khi cô xuất hiện với diện mạo giản dị, thoải mái thay vì hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng trên sân khấu.