Hyeri bất ngờ tung ảnh diện váy cưới, đội vương miện đẹp như công chúa

Mới đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện trang phục trắng tinh khôi, được thiết kế cầu kỳ như váy cưới. Diện mạo xinh đẹp, tựa công chúa của cựu thành viên Girl's Day nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Cụ thể, ngày 7/10, Hyeri chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh mới kèm dòng trạng thái: "Hyel độc nhất vô nhị trên thế giới! Hyerumi, hẹn gặp các bạn!".

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện trang phục trắng tinh khôi.

Trong những hình ảnh được công bố, Hyeri xuất hiện với chiếc váy trắng lộng lẫy, có thiết kế gợi liên tưởng đến váy cưới. Phần cổ áo trễ vai giúp nữ diễn viên khoe bờ vai thanh mảnh, trong khi những chi tiết đính kết hạt cườm tinh xảo tạo nên vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch.

Đáng chú ý, phần chân váy xòe bồng bềnh kết hợp cùng những chi tiết trang trí ánh bạc lấp lánh càng làm nổi bật diện mạo của Hyeri. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc búi gọn gàng, đồng thời đội thêm chiếc vương miện tiara cầu kỳ, hoàn thiện hình ảnh tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Loạt ảnh nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách khác biệt của Hyeri. Việc nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện trong trang phục giống váy cưới cũng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú.

Được biết, những hình ảnh này liên quan đến sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại Trung Quốc. Hyeri hiện tiếp tục hành trình tổ chức fan meeting tại nhiều quốc gia châu Á, mang đến các tiết mục biểu diễn và hoạt động giao lưu nhằm kết nối với người hâm mộ quốc tế.

Được biết, những hình ảnh này liên quan đến sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại Trung Quốc.

Bên cạnh các hoạt động gặp gỡ khán giả, Hyeri vẫn tích cực mở rộng sự nghiệp ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn chương trình giải trí. Tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phim truyền hình Dreaming Of You của ENA, đồng thời chuẩn bị đảm nhận vai trò MC cho chương trình thực tế về thời trang Style Wars trên Disney+.

Ngoài ra, Hyeri cũng đã xác nhận tham gia bộ phim điện ảnh Tropical Night, hứa hẹn tiếp tục mang đến một hình ảnh mới trên màn ảnh rộng.

Với lịch trình hoạt động trải dài từ âm nhạc, phim ảnh đến các chương trình giải trí, Hyeri đang cho thấy sự năng động trong hành trình phát triển sự nghiệp. Trong đó, loạt ảnh diện váy trắng và đội vương miện mới nhất tiếp tục giúp nữ nghệ sĩ ghi điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang nổi bật.