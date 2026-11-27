Ngày 27/11 tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc tế Hydrogen và Năng lượng Tương lai (định hướng 2030) đã diễn ra, quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Quốc tế Hydrogen và Năng lượng Tương lai (định hướng 2030) là dịp để các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hydrogen. Thông qua các phiên tham luận và thảo luận chuyên sâu, những kinh nghiệm quốc tế cùng giải pháp công nghệ được giới thiệu, góp phần mở rộng đối thoại và thúc đẩy kết nối giữa các bên trong quá trình phát triển hydrogen, năng lượng sạch tại Việt Nam.