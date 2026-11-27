Ngày 27/11 tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc tế Hydrogen và Năng lượng Tương lai (định hướng 2030) đã diễn ra, quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển nền kinh tế hydrogen và năng lượng trong tương lai, cơ hội và thách thức đối với hydrogen ngoài khơi tại Việt Nam, tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định lưới điện cho các hệ thống điện phân sản xuất hydrogen xanh quy mô gigawatt.

Diễn đàn Quốc tế Hydrogen và Năng lượng Tương lai (định hướng 2030).

Hydrogen mở ra cơ hội hợp tác trong chuyển dịch năng lượng

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam - ASEAN (VAHC), cho biết, trong lĩnh vực giao thông vận tải, khi nhắc đến phương tiện không phát thải, phần lớn mọi người thường nghĩ đến xe điện, trong khi phương tiện sử dụng hydrogen vẫn chưa được quan tâm tương xứng do phải đối mặt với nhiều thách thức.

Theo ông Lê Ngọc Ánh Minh, thực tế tại châu Âu cho thấy nhiều dự án hydrogen được triển khai từ khoảng 5 năm trước đến nay đã phải đóng cửa. Tuy nhiên, tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Đông Nam Á, lĩnh vực này đang ghi nhận những bước tiến đáng chú ý.

Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam - ASEAN (VAHC).

Đối với Việt Nam, số lượng dự án hydrogen hiện còn hạn chế và phần lớn vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch. Dù vậy, ông Lê Ngọc Ánh Minh cho biết, VAHC tự hào đã hỗ trợ các đối tác và thành viên xây dựng những dự án thực tế đang được triển khai. Chủ tịch VAHC bày tỏ kỳ vọng, với sự tham gia của các nhà đầu tư, nhà phát triển dự án và nhà nghiên cứu tại Diễn đàn, những ý tưởng đổi mới sáng tạo sẽ góp phần hiện thực hóa xã hội hydrogen tại Việt Nam và một phần khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Hoa Kỳ, TS. Sunita Satyapal, Chủ tịch Viện Hydrogen và Pin nhiên liệu Toàn cầu (GIHF), nguyên Giám đốc Văn phòng Công nghệ Hydrogen và Pin nhiên liệu thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu khoa học và dữ liệu thực tế trong đánh giá quá trình phát triển hydrogen.

Theo TS. Sunita Satyapal, bên cạnh những vấn đề về biến đổi khí hậu, thế giới ngày càng quan tâm đến khả năng chống chịu, an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh kinh tế. Những vấn đề này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu gia tăng, cùng những lo ngại liên quan đến đất đai và nguồn nước.

TS. Sunita Satyapal, Chủ tịch Viện Hydrogen và Pin nhiên liệu Toàn cầu (GIHF), nguyên Giám đốc Văn phòng Công nghệ Hydrogen và Pin nhiên liệu thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Dẫn chứng về xu hướng chuyển dịch năng lượng, bà cho biết, năm 2024, lần đầu tiên trong lịch sử, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo tại Hoa Kỳ đã vượt điện than. Trong khi đó, cơ cấu sản xuất điện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá. Châu Âu đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển năng lượng tái tạo và các nguồn điện ít phát thải, trong đó có điện hạt nhân tại Pháp. Theo TS. Sunita Satyapal, khi tỷ trọng điện sạch ngày càng tăng, nhu cầu đối với các loại nhiên liệu sạch, trong đó có hydrogen, cũng gia tăng. Đây là cơ hội để vừa giải quyết vấn đề khí hậu, vừa tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng.

Nhìn lại quá trình phát triển hydrogen tại Hoa Kỳ, bà cho biết, những nỗ lực đầu tiên đã được triển khai từ hơn nửa thế kỷ trước, gắn với chương trình không gian. Đến thập niên 1970, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã thúc đẩy những hoạt động mới trong lĩnh vực này, đồng thời đánh dấu sự ra đời của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Năm 1966, General Motors đã phát triển xe minivan sử dụng pin nhiên liệu, một trong những bước đi tiên phong trên thế giới. Đến thập niên 1990, các ứng dụng pin nhiên liệu cố định và giao thông vận tải bắt đầu được thúc đẩy. Từ năm 2003, khi làm việc tại Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, TS. Sunita Satyapal tham gia thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác và hàng trăm dự án, trong đó có ứng dụng pin nhiên liệu cho xe nâng hàng.

Đánh giá về thị trường hydrogen toàn cầu, bà dẫn dữ liệu từ Hội đồng Hydrogen và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết khoảng 130 tỷ USD vốn đầu tư trên toàn cầu đã được cam kết chắc chắn cho hydrogen và pin nhiên liệu, thông qua các quyết định đầu tư cuối cùng (FID) hoặc những cam kết đầu tư quan trọng khác.

Đối với Hoa Kỳ, TS. Sunita Satyapal cho biết, nước này sản xuất khoảng 10 triệu tấn hydrogen mỗi năm, chiếm khoảng 10% công suất toàn cầu. Phần lớn hydrogen được sử dụng trong lĩnh vực lọc hóa dầu, bên cạnh các ứng dụng sản xuất amoniac, phân bón và ethanol. Hoa Kỳ hiện có hơn 1.600 dặm đường ống dẫn hydrogen cùng các kho lưu trữ địa chất, trong đó có hệ thống lưu trữ lớn nhất thế giới tại Texas. Bên cạnh đó, nhiều dự án sản xuất hydrogen bằng công nghệ điện phân và sản xuất từ khí tự nhiên kết hợp thu giữ carbon (CCUS/CCS) đã được công bố, cùng những kế hoạch ban đầu về phát triển các trung tâm hydrogen khu vực. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý, những tác động từ việc điều chỉnh chính sách và thay đổi chính quyền tại Hoa Kỳ đối với các chương trình hydrogen vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.

Một nội dung đáng chú ý khác trong tham luận của TS. Sunita Satyapal là việc ra mắt Viện Hydrogen và Pin nhiên liệu Toàn cầu (GIHF). Đây là tổ chức có tính kết nối toàn cầu, hoạt động độc lập và trung lập, không phải tổ chức vận động hành lang của ngành hay cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo bà, hiện nay, lĩnh vực hydrogen đã có nhiều quan hệ đối tác đa phương do chính phủ dẫn dắt, tập trung vào chính sách và các chương trình quốc gia như IPHE, IEA; đồng thời có các liên minh do doanh nghiệp dẫn dắt, tập trung vào vận động, thương mại hóa và triển khai như Hydrogen Council.

TS. Sunita Satyapal cho rằng, dù hydrogen đang được khoảng 100 quốc gia theo đuổi và hoạt động triển khai ngày càng mở rộng, lĩnh vực này vẫn cần tiếp tục đổi mới công nghệ, giảm chi phí và nâng cao quy mô ứng dụng. Việc tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy nền tảng khoa học độc lập, chặt chẽ sẽ góp phần hỗ trợ quá trình phát triển.

Cơ hội lớn cho Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn, bên cạnh các nội dung trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, Ban tổ chức cũng triển khai 3 phiên tham luận nhằm đưa các giải pháp năng lượng toàn cầu đến Việt Nam.

Chia sẻ tại phiên tham luận về Tối ưu hóa hiệu suất và ổn định lưới điện cho hệ thống điện phân sản xuất hydrogen xanh Quy mô gigawatt, ông Rakhimov Mirzokhid, Giám đốc Phát triển kinh doanh, Tập đoàn TMEIC Corporation, đã phân tích xu hướng phát triển thị trường hydrogen tại các khu vực trên thế giới, đồng thời đề cập đến những cơ hội và yêu cầu công nghệ đối với Việt Nam.

Ông Rakhimov Mirzokhid, Giám đốc Phát triển kinh doanh, Tập đoàn TMEIC Corporation.

Theo ông Rakhimov Mirzokhid, triển vọng thị trường hydrogen đến năm 2030 và những năm tiếp theo có sự khác biệt giữa các khu vực. Châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc hiện là những thị trường chủ chốt. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ và Australia, một số dự án đang tạm chững lại do những điều chỉnh về chính sách. Ông kỳ vọng các thị trường này sẽ sớm phục hồi và tiếp tục phát triển.

Tại Nhật Bản, Chính phủ đang triển khai các khoản trợ cấp cho dự án sản xuất amoniac xanh và hệ thống hydrogen ở nước ngoài. Trong khi đó, châu Âu thúc đẩy phát triển hydrogen xanh thông qua Chỉ thị RED III, hướng tới ứng dụng trong lĩnh vực phát điện và giao thông vận tải.

Đối với Ấn Độ, ông Rakhimov Mirzokhid cho rằng, động lực phát triển hydrogen xuất phát từ ba yếu tố chính. Thứ nhất là yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng; thứ hai là lợi thế về nguồn tài nguyên điện mặt trời và điện gió với chi phí cạnh tranh; thứ ba là nhu cầu lớn từ các ngành dầu khí và lọc hóa dầu trong nước.

Tại Trung Quốc, ngành hydrogen đã phát triển ở quy mô lớn và đang chuyển sang giai đoạn ứng dụng thực tế. Nhật Bản cũng thúc đẩy lĩnh vực này, dù phần lớn hoạt động vẫn ở giai đoạn trình diễn công nghệ, đồng thời hỗ trợ các dự án hydrogen ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đề cập đến Việt Nam, ông Rakhimov Mirzokhid cho biết, năm 2024, Việt Nam đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen. Chiến lược bao quát toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, lưu trữ, phân phối đến sử dụng, với mục tiêu sản lượng hydrogen từ năng lượng tái tạo và thu giữ carbon đạt 100.000 - 500.000 tấn mỗi năm.

Theo đại diện Tập đoàn TMEIC Corporation, Việt Nam vẫn là thị trường mới đang phát triển nhưng có nhiều triển vọng, được kỳ vọng trở thành một trong những thị trường hydrogen tiềm năng tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, để phát triển hydrogen xanh, các dự án cần giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu kỹ thuật liên quan đến điều kiện đặc thù tại địa điểm triển khai, khả năng đấu nối truyền tải, quy chuẩn lưới điện và khả năng tương thích với yêu cầu của các bên tham gia. Bên cạnh đó, năng lực kỹ thuật và dịch vụ tại khu vực cũng giữ vai trò quan trọng đối với quá trình triển khai.

Diễn đàn Quốc tế Hydrogen và Năng lượng Tương lai (định hướng 2030) là dịp để các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hydrogen. Thông qua các phiên tham luận và thảo luận chuyên sâu, những kinh nghiệm quốc tế cùng giải pháp công nghệ được giới thiệu, góp phần mở rộng đối thoại và thúc đẩy kết nối giữa các bên trong quá trình phát triển hydrogen, năng lượng sạch tại Việt Nam.