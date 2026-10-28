Hybrid đang thành xu hướng mới tại Việt Nam?

So với ôtô thuần điện, hybrid dường như là hướng đi "mềm" hơn cho các hãng xe trong nỗ lực điện hóa, giảm mức phát thải trung bình trên toàn danh mục sản phẩm tại Việt Nam. Có hãng chỉ bán hybrid kèm ôtô thuần điện, nhưng cũng có hãng giới thiệu đến khách Việt các lựa chọn xe hybrid cùng với loạt ôtô thuần động cơ đốt trong.

Với tần suất ra mắt dày đặc các mẫu xe hybrid gần đây, nhóm xe lai xăng-điện dường như đang trở thành xu hướng mới tại thị trường Việt Nam.

Xe hybrid liên tục ra mắt

Chỉ trong khoảng vài tháng gần đây, hàng loạt mẫu xe hybrid được các hãng xe đang có mặt tại Việt Nam cấp tập ra mắt.

Ở nhóm thương hiệu truyền thống, Toyota mở rộng danh mục sản phẩm hybrid bằng phiên bản HEV của Land Cruiser. Xe có giá 4,71 tỷ đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Hyundai cũng tiến hành thay đổi triệt để cho dòng SUV cỡ E Hyundai Palisade khi loại bỏ hoàn toàn các phiên bản diesel. Hyundai Palisade thế hệ mới tại Việt Nam giờ trở thành dòng xe hybrid, gồm 3 phiên bản với giá bán 1,499-1,699 tỷ đồng.

Hyundai quay trở lại thị trường xe hybrid Việt. Ảnh: TC Motor, Phúc Hậu.

Hyundai Tucson Hybrid cũng đã có mặt tại Việt Nam, tuy nhiên chưa chốt thời điểm ra mắt cũng như giá bán chính thức.

Trước đó vào đầu tháng 6, Kia đã giới thiệu phiên bản hybrid của bộ đôi SUV cỡ trung gồm Kia Sportage và Kia Sorento tại thị trường Việt Nam. Kia Sportage HEV có giá từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng, còn Kia Sorento HEV có giá 1,349-1,399 tỷ đồng.

Ở mảng xe sang, Mercedes-Benz được cho là sẽ giới thiệu loạt xe xanh tại Việt Nam trong sự kiện diễn ra ít ngày tới. Lexus ES thế hệ mới vừa ra mắt khách Việt vẫn đi kèm tùy chọn hybrid, bên cạnh biến thể thuần điện lần đầu ra mắt khách Việt.

Trong nhóm ôtô Trung Quốc vừa gia nhập gần đây, Jaecoo J5 trở thành cái tên đáng chú ý khi ra mắt với đầy đủ 3 tùy chọn hệ truyền động, bao gồm 2 phiên bản SHS-H với giá 669-749 triệu đồng.

MG ZS khi ra mắt thế hệ mới cũng chuyển thành một dòng xe hybrid. Xe có một phiên bản, giá bán tại Việt Nam ở mức 668 triệu đồng.

Các hãng Trung Quốc tập trung mạnh hơn vào xe hybrid. Ảnh: Phúc Hậu.

Là một trong những cái tên mới nhất vừa đặt chân vào thị trường Việt, BYD Sealion 5 trở thành mẫu xe thứ tư của thương hiệu sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV). Mẫu SUV cỡ C có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 739-789 triệu đồng.

Trên fanpage chính thức, GAC Việt Nam tiết lộ sẽ sớm ra mắt 2 mẫu xe PHEV mới tại thị trường Việt Nam. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện truyền thông GAC Việt Nam chỉ xác nhận 2 mẫu xe sẽ ra mắt vào khoảng cuối năm nay, các thông tin chi tiết hơn không được chia sẻ.

Dù vậy qua hình ảnh đăng tải trên fanpage, khả năng cao mẫu MPV cỡ trung GAC M8 sẽ được bổ sung tùy chọn PHEV. Cái tên còn lại rất có thể là GAC S7 - mẫu SUV cỡ D hoàn toàn mới lần đầu ra mắt thị trường Việt.

GAC M8 khả năng cao sẽ là một trong 2 dòng xe PHEV đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Cũng nằm trong "danh sách chờ" sẵn sàng trình làng thị trường Việt Nam là bộ đôi V23 và V27 của thương hiệu iCaur thuộc tập đoàn Chery. Trong số này, iCaur V27 sẽ là một trong những mẫu xe điện phạm vi mở rộng (REEV) đầu tiên tại Việt Nam, bên cạnh bán tải VF Wild và mẫu SUV ID. Era 9X của Volkswagen.

Về phần mình, VF Wild được công bố giá bán chính thức 860 triệu đồng và trở thành xe hybrid đầu tiên của thương hiệu Việt. Mẫu xe này vẫn đang ở giai đoạn tiền thương mại, chưa bàn giao đến tay khách hàng nhưng từng ghi nhận gần 11.000 đơn đặt cọc trong 2 tuần đầu mở bán.

Hybrid đang trở thành xu hướng mới?

Có nhiều lý do dẫn đến quyết định phân tán nguồn lực cho xe hybrid mà các hãng tại Việt Nam đang nhắm đến.

Chính sách giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có hiệu lực từ đầu năm nay theo nội dung Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được xem là một trong những nền tảng quan trọng hàng đầu.

Xe hybrid được hưởng ưu đãi thuế TTĐB. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo đó, ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện (bao gồm cả HEV và PHEV) nếu thỏa điều kiện sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB bằng 70% so với mức thuế suất áp dụng cho xe chạy xăng/dầu cùng chủng loại và cùng dung tích xy-lanh.

Nhờ ưu đãi này, từ đầu năm, nhiều hãng xe tại Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh giá bán các dòng xe hybrid hiện tại theo hướng có lợi cho khách hàng.

Điển hình là Toyota Camry HEV từ khoảng giá 1,46-1,53 tỷ đồng lúc này chỉ còn 1,32-1,46 tỷ đồng. Mẫu sedan cỡ D cũng không còn tùy chọn thuần xăng, hiện chỉ có 2 phiên bản HEV.

Sau khi giới thiệu dòng phiên bản e:HEV nâng cấp của Honda CR-V dưới dạng xe lắp ráp, hãng xe Nhật Bản cũng điều chỉnh giá bán cho Honda HR-V e:HEV, giảm từ 869 triệu xuống còn 835 triệu đồng.

Các hãng Toyota, Honda điều chỉnh giá bán các dòng xe hybrid tại Việt Nam. Ảnh: TMV, Phúc Hậu.

Các đề xuất về mức phát thải trung bình toàn danh mục sản phẩm của từng hãng tại Việt Nam cũng là một phần nguyên nhân khiến các hãng, từ "cựu binh" đã gắn bó lâu năm đến những cái tên mới gia nhập, đang tập trung hơn cho ôtô thuần điện và xe hybrid.

Theo dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC), mức CAFC mà các hãng cần đạt được vào năm 2030 sẽ là 4,83 lít/100 km . Để đạt được mục tiêu này, các hãng xe tại Việt Nam buộc phải gia tăng tỷ lệ kinh doanh các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu (HEV, PHEV) hoặc ôtô thuần điện nhằm tạo ra sự bù trừ cho các dòng xe máy xăng/dầu dung tích lớn.

Xét ở khía cạnh thị trường, việc bổ sung các tùy chọn hybrid được cho là cách tiếp cận dễ hơn với các hãng xe. Khi sử dụng ôtô thuần điện vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hạ tầng sạc công cộng, xe hybrid với khả năng vận hành mang nhiều nét tương đồng xe xăng sẽ "thân thiện", dễ làm quen và dễ bán hơn cho khách hàng Việt Nam.

Xe hybrid đang dần trở thành xu hướng tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong số các dòng xe hybrid được VAMA thống kê doanh số định kỳ tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross 1.8HEV đang là cái tên bán chạy nhất với 4.175 xe sau 9 tháng.

Toyota Innova Cross HEV đứng thứ nhì với 3.877 xe, trong khi các phiên bản Hybrid của Honda CR-V tại Việt Nam ghi nhận doanh số 2.417 xe ở cùng kỳ.