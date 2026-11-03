Hybe tiếp tục 'hốt bạc' từ các tour diễn của BTS

Hybe phá kỷ lục doanh thu chỉ sau 1 quý

Theo trang News Top Korea, ngày 3/11, Hybe (công ty quản lý nhóm nhạc BTS) công bố doanh thu quý III/2026 đạt 1.525,7 tỷ won (khoảng 29.330 tỷ đồng), lợi nhuận hoạt động đạt 188,5 tỷ won (hơn 3.616 tỷ đồng).

Biên lợi nhuận hoạt động đạt 12,4%. Đây đều là những mức cao nhất công ty từng ghi nhận trong một quý.

Doanh thu, lợi nhuận của Hybe trong quý III/2026 tiếp tục khởi sắc.

Trước đó, thành tích kinh doanh cao nhất theo quý của Hybe được ghi nhận trong quý II/2026, thời điểm tour diễn của BTS bắt đầu triển khai, với doanh thu 1.450 tỷ won (gần 28.000 tỷ đồng) và lợi nhuận hoạt động 170,9 tỷ won (hơn 3.276 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chỉ sau một quý, công ty đã tiếp tục phá kỷ lục của chính mình.

Như vậy, tổng doanh thu lũy kế từ tháng 1-9/2026 của Hybe đạt 3.674 tỷ won (hơn 70.944 tỷ đồng). Nếu loại trừ các khoản chi phí phát sinh trong quý I, lợi nhuận hoạt động lũy kế 9 tháng đạt 417,9 tỷ won (hơn 8.011 tỷ đồng).

Tăng doanh thu từ concert, album và hàng hóa lưu niệm

Kết quả kinh doanh quý III/2026 được đánh giá là minh chứng cho thấy Hybe đang từng bước chuyển mình từ một công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Kpop thành tập đoàn giải trí có mô hình kinh doanh toàn cầu.

Trong đó, thành công đến từ sự cộng hưởng giữa nguồn thu trực tiếp từ hoạt động của nghệ sĩ như phát hành album, tổ chức concert với nguồn thu gián tiếp từ hàng hóa lưu niệm (MD), cấp phép thương mại và các dịch vụ dành cho người hâm mộ.

Trong nhóm doanh thu trực tiếp, mảng biểu diễn đặc biệt nổi bật. Riêng quý III/2026, Hybe thu về 726,8 tỷ won (hơn 13.934 tỷ đồng) từ các buổi hòa nhạc. Trong khi mỗi đêm diễn của BTS thu hút khoảng 70.000 khán giả, thành tích từ tour diễn tại châu Mỹ của Enhypen cũng đóng góp đáng kể.

Nhóm nhạc BTS.

Bên cạnh đó, các nhóm nhạc trực thuộc Hybe như Le Sserafim, &Team, Boynextdoor, TWS, Illit, Katseye và Cortis hoạt động lưu diễn xuyên suốt quý III cũng góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực.

Mảng album và nhạc số đạt doanh thu 282,8 tỷ won (hơn 5.421 tỷ đồng) nhờ sức tiêu thụ khả quan của cả sản phẩm mới lẫn các album đã phát hành trước đó. Dẫn đầu là nhóm nhạc Enhypen với album mới phát hành trong tháng 8 vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard 200.

Các sản phẩm mới của các nhóm &Team, Katseye cùng các nghệ sĩ như Yeonjun và Evan cũng góp phần thúc đẩy doanh thu mảng này.

Hiện, mini album thứ hai của nhóm Cortis vượt mốc 4 triệu bản bán ra sau 4 tháng phát hành. Trong khi đó, BTS tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng nhờ sức bật từ world tour, còn nhóm Katseye đạt kết quả tích cực về lượt nghe trực tuyến. Những yếu tố này cũng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu album và nhạc số.

Trong nhóm doanh thu gián tiếp, mảng MD và cấp phép sử dụng thương hiệu ghi nhận kết quả nổi bật với doanh thu 334,6 tỷ won (hơn 6.414 tỷ đồng), đồng thời lập kỷ lục mới theo quý.

Thành tích này đến từ nỗ lực nâng cao năng lực trên toàn bộ chuỗi hoạt động, từ khâu lên ý tưởng sản phẩm, đa dạng hóa dây chuyền sản xuất để xây dựng nguồn cung ổn định đến tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm, tiêu biểu là dịch vụ nhận hàng trên nền tảng Weverse.

Kết quả tích cực của mảng MD và cấp phép thương mại còn cho thấy những thay đổi trong mô hình kinh doanh hàng hóa lưu niệm của Hybe.

Thông qua tour diễn ở Bắc Mỹ trong giai đoạn hai của BTS, công ty chứng minh khả năng khắc phục hạn chế của mô hình kinh doanh MD truyền thống, vốn tập trung phần lớn doanh thu vào giai đoạn đầu tour diễn. Thay vào đó, hoạt động mua sắm có thể duy trì liên tục và thúc đẩy nhu cầu mua lại trong suốt thời gian lưu diễn.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào quy mô tour diễn, Hybe đã cải tiến toàn diện các khâu từ lên kế hoạch, sản xuất đến phân phối, đồng thời địa phương hóa sản phẩm để mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm mua sắm đa dạng.

Theo đó, trong tour diễn Bắc Mỹ của BTS, các điểm bán hàng lưu niệm đã đón gần 1 triệu lượt người hâm mộ tại 12 thành phố trong vòng 45 ngày. Tổng số sản phẩm MD được bán ra lên tới khoảng 2 triệu món.

Hybe dự kiến áp dụng mô hình thành công này cho nghệ sĩ thuộc các công ty quản lý trực thuộc khác, sau khi tour diễn của BTS kết thúc vào năm sau. Chiến lược này được kỳ vọng giúp sự phát triển của nghệ sĩ tạo thêm giá trị gia tăng ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Chiến lược đa trung tâm, đa thể loại

Kết quả kinh doanh quý III còn có ý nghĩa đặc biệt khi phản ánh bằng số liệu hiệu quả của chiến lược "đa trung tâm, đa thể loại" mà Hybe đã dành nhiều năm đầu tư xây dựng hạ tầng.

Katseye, nhóm nhạc đã thành công trong việc địa phương hóa cả âm nhạc lẫn hoạt động kinh doanh, đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu.

Ca khúc "Wild" của Katseye phát hành tháng 8 đạt thành tích đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Trong khi đó, "Animal" trụ hạng liên tiếp 12 tuần và nhiều ca khúc khác của nhóm Katseye cũng góp mặt trên Billboard Hot 100.

Tiếp nối thành công, Katseye đã bán hết vé toàn bộ các đêm diễn trong tour châu Âu và Bắc Mỹ, với tổng cộng 31 buổi biểu diễn tại 27 thành phố. Nhóm cũng xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, sự kiện quy tụ những ngôi sao nhạc pop hàng đầu, qua đó củng cố vị thế của mình trong dòng nhạc đại chúng.

Năm tới, nhóm Katseye dự kiến tiếp tục tour diễn tại châu Á và châu Đại Dương, đồng thời đảm nhận vị trí nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) tại sự kiện Lollapalooza India 2027.

Các nhóm nhạc trực thuộc sự quản lý của Hybe ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, đóng góp mạnh mẽ vào sức tăng trưởng doanh thu.

&Team, nhóm nhạc hoạt động chủ yếu tại Nhật Bản - thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới, cũng đang xây dựng được cộng đồng người hâm mộ vững chắc.

Nhóm vừa tổ chức thành công buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên tại sân vận động mái vòm Belluna Dome. Thông qua hoạt động hợp tác với Santos Bravos, nhóm nhạc ra mắt tại thị trường Mỹ Latin, &Team tiếp tục mở rộng kết nối với người hâm mộ trên toàn cầu.

Tháng 10, Hybe cũng ra mắt "Hybe Global Label Services" nhằm đẩy nhanh hoạt động toàn cầu của các nghệ sĩ thuộc Music Group. Đây là hệ thống hạ tầng tiếp thị và quảng bá, dự kiến hỗ trợ toàn diện hoạt động của nghệ sĩ tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, châu Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.

BTS, nghệ sĩ chủ lực và cũng là động lực quan trọng nhất tạo nên kết quả kinh doanh quý III của Hybe, tiếp tục giữ vững vị thế đại diện của công ty.

Nhóm dự kiến duy trì tour diễn đến nửa đầu năm 2027, đồng thời gặp gỡ người hâm mộ trên khắp thế giới. Song song với đó, các thành viên sẽ tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc và hoạt động đa dạng, hướng tới những bước tiến rộng hơn trong sự nghiệp.