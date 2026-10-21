HYBE tăng trưởng mạnh bất chấp khoảng trống của BTS

Sự trở lại của BTS trên các sân khấu quốc tế cùng đà phát triển của những nghệ sĩ thế hệ mới đang mở ra triển vọng tích cực cho HYBE. Theo phân tích của giới chứng khoán Hàn Quốc, công ty giải trí này được kỳ vọng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý III/2026, với doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận hoạt động chuyển từ thua lỗ sang có lãi. Đáng chú ý, các nhóm nhạc trẻ như CORTIS và KATSEYE đang dần khẳng định vai trò trong chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu của tập đoàn.

Theo báo cáo công bố ngày 20/10 của nhà phân tích Lee Hyun-ji thuộc Eugene Investment & Securities, HYBE có thể đạt doanh thu 1.458,3 tỷ won trong quý III/2026, tăng 100,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt 166,7 tỷ won, đánh dấu sự chuyển biến tích cực so với cùng kỳ và gần tương đương mức dự báo 166 tỷ won của thị trường.

Triển vọng này được xây dựng trên sự đóng góp của nhiều mảng kinh doanh, từ bán album, tổ chức concert đến hàng hóa, cấp phép thương mại và nền tảng cộng đồng người hâm mộ. Trong đó, BTS tiếp tục được xem là động lực quan trọng, song sự tăng trưởng của các nghệ sĩ trẻ cũng là yếu tố đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của HYBE.

BTS tạo cú hích từ world tour và doanh thu hàng hóa

Hoạt động biểu diễn của BTS được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực trong kết quả kinh doanh quý III. Theo dự báo của Eugene Investment & Securities, nhóm nhạc toàn cầu này tổ chức tổng cộng 24 đêm diễn tại các sân vận động ở Bắc Mỹ và châu Âu trong khuôn khổ world tour, qua đó thúc đẩy doanh thu từ hoạt động biểu diễn.

Không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp từ bán vé, các buổi concert còn tạo hiệu ứng tích cực đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa và cấp phép thương mại liên quan đến BTS. Sự kết hợp giữa lượng khán giả lớn, sức mua của cộng đồng người hâm mộ và nhu cầu đối với các sản phẩm đi kèm được kỳ vọng giúp doanh thu concert cùng mảng hàng hóa và cấp phép thương mại đạt mức cao kỷ lục.

Bên cạnh BTS, các nghệ sĩ khác của HYBE cũng đóng góp vào hoạt động biểu diễn quốc tế. Ở mảng album, ENHYPEN và &TEAM được kỳ vọng duy trì kết quả khả quan nhờ doanh số các sản phẩm âm nhạc mới. Trong khi đó, album của CORTIS phát hành từ tháng 5 vẫn tiếp tục được tiêu thụ, góp phần củng cố doanh thu.

Những diễn biến này cho thấy HYBE đang khai thác nhiều nguồn thu thay vì chỉ phụ thuộc vào một nghệ sĩ hay một nhóm nhạc chủ lực. Dù BTS vẫn giữ vai trò đặc biệt trong hệ sinh thái của công ty, sự phát triển của các nghệ sĩ thuộc thế hệ mới đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho tập đoàn.

CORTIS và KATSEYE trở thành những điểm sáng mới

Một trong những yếu tố được giới phân tích quan tâm là tốc độ phát triển của CORTIS, nhóm nhạc trẻ đang cho thấy sức hút đáng kể trên thị trường. Theo ước tính của Eugene Investment & Securities, riêng trong quý III, nhóm có thể bán được khoảng 1,8 triệu bản từ các album đã phát hành trước đó. Tổng lượng album tiêu thụ trong năm 2026 được dự báo vượt mốc 5 triệu bản.

Đáng chú ý, sự mở rộng của cộng đồng người hâm mộ đang hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh âm nhạc của nhóm. Theo báo cáo, hơn một nửa số người đăng ký trên Weverse là người dùng mới. Điều này cho thấy nền tảng cộng đồng người hâm mộ không chỉ duy trì sự gắn kết với những khán giả hiện có mà còn góp phần thu hút thêm người nghe.

Khi lượng người hâm mộ tăng lên, nhu cầu tìm hiểu các sản phẩm âm nhạc trước đó cũng có thể được thúc đẩy. Qua đó, hoạt động mở rộng fandom và doanh số album hình thành vòng tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của nghệ sĩ.

Trong khi đó, KATSEYE cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý. Nhóm được cho là lần đầu đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với mini album phát hành hồi tháng 8, đồng thời tiếp tục tăng trưởng trên các nền tảng phát trực tuyến.

KATSEYE hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế với quy mô khán giả dự kiến khoảng 600.000 người, tập trung chủ yếu tại Bắc Mỹ và châu Âu. Lượng khán giả trung bình mỗi đêm diễn được cho là tăng khoảng bốn lần so với chuyến lưu diễn trước đó. Đây là tín hiệu tích cực đối với khả năng mở rộng quy mô biểu diễn và sức ảnh hưởng quốc tế của nhóm.

Theo đánh giá của nhà phân tích Lee Hyun-ji, nếu duy trì được tốc độ phát triển hiện tại, CORTIS và KATSEYE có thể hướng tới những sân vận động lớn tại Bắc Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc vào khả năng mở rộng cộng đồng người hâm mộ, sức tiêu thụ sản phẩm âm nhạc và mức độ duy trì sức hút tại các thị trường quốc tế.

HYBE đứng trước triển vọng tăng trưởng, nhưng vẫn còn những thách thức

Bên cạnh dự báo kinh doanh tích cực, Eugene Investment & Securities vẫn điều chỉnh giảm giá mục tiêu cổ phiếu HYBE từ 340.000 won xuống 290.000 won, tương đương mức giảm khoảng 14,7%. Công ty chứng khoán duy trì khuyến nghị mua, nhưng việc hạ giá mục tiêu phản ánh sự điều chỉnh trong phương pháp định giá, cụ thể là hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) được áp dụng.

Theo báo cáo, cổ phiếu HYBE đang giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 19,9 lần dựa trên kết quả kinh doanh ước tính cho năm 2027. Một trong những yếu tố gây áp lực lên giá cổ phiếu là sự chưa chắc chắn về hoạt động của BTS sau chuyến lưu diễn trong nửa đầu năm 2027.

Giới phân tích cho rằng những thông tin cụ thể hơn về kế hoạch hoạt động của BTS trong giai đoạn tiếp theo có thể trở thành yếu tố quan trọng đối với diễn biến cổ phiếu HYBE trong ngắn hạn. Dù sức hút của nhóm vẫn là lợi thế lớn, thị trường cũng đang theo dõi khả năng duy trì tăng trưởng của các nghệ sĩ trẻ và hiệu quả khai thác những nguồn thu khác.

Nhìn chung, triển vọng kinh doanh của HYBE trong quý III/2026 cho thấy công ty đang hưởng lợi từ sự kết hợp giữa sức hút của BTS và đà phát triển của lớp nghệ sĩ kế tiếp. Doanh thu từ concert, hàng hóa, cấp phép thương mại cùng sự tăng trưởng của CORTIS và KATSEYE có thể giúp tập đoàn củng cố nền tảng kinh doanh.

Tuy nhiên, bài toán dài hạn của HYBE không chỉ nằm ở việc tận dụng thành công của BTS mà còn ở khả năng xây dựng những nghệ sĩ đủ sức duy trì sức hút trên thị trường quốc tế. Nếu các nhóm nhạc trẻ tiếp tục tăng trưởng và mở rộng được cộng đồng người hâm mộ, HYBE sẽ có thêm cơ sở để giảm bớt sự phụ thuộc vào một tên tuổi chủ lực, đồng thời tạo dựng động lực phát triển bền vững hơn trong những năm tới.