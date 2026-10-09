HYBE lần đầu đưa Weverse Con Festival ra nước ngoài

Ngày 8/10, HYBE thông báo sẽ phối hợp với công ty con tại địa phương là HYBE INDIA tổ chức Weverse Con Festival India tại New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 27 và 28/3/2027.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên lễ hội được đưa ra thị trường quốc tế và sẽ hoạt động độc lập với phiên bản tổ chức tại Hàn Quốc.

Ảnh: HYPE

Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, Weverse Con Festival đã quy tụ nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại và thế hệ, từ những tân binh K-pop đến các tên tuổi huyền thoại.

Qua từng năm, lễ hội cũng mở rộng phạm vi âm nhạc, bổ sung nghệ sĩ J-pop và các ban nhạc indie. Số lượng nghệ sĩ tham gia tăng từ 20 nhóm trong năm đầu tiên lên 30 nhóm trong năm nay, đi kèm với việc mở rộng quy mô và bổ sung các sân khấu mới.

Tại Ấn Độ, HYBE dự kiến kết hợp K-pop với âm nhạc địa phương và văn hóa người hâm mộ của hai quốc gia. Các nghệ sĩ K-pop nổi bật trên thị trường quốc tế sẽ đứng chung sân khấu với những đại diện tiêu biểu của làng nhạc Ấn Độ trong hai ngày diễn ra lễ hội.

Bên cạnh các màn trình diễn âm nhạc, ban tổ chức còn lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động tương tác và chương trình trải nghiệm văn hóa K-pop dành cho người hâm mộ. Qua đó, khán giả không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào những hoạt động văn hóa và giải trí xoay quanh lễ hội.

HYBE INDIA được thành lập vào năm 2025 nhằm mở rộng hoạt động của tập đoàn tại thị trường Ấn Độ. Kể từ đó, công ty đã tổ chức các buổi tuyển chọn tại 23 thành phố trong và ngoài nước, đồng thời triển khai những sự kiện trải nghiệm dành cho người hâm mộ nhằm xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với cộng đồng địa phương.

Đại diện HYBE cho biết Weverse Con Festival India sẽ hiện thực hóa chiến lược “Đa nền tảng, Đa thể loại” của công ty, hướng đến sự kết hợp và cộng hưởng giữa văn hóa địa phương với K-pop. Sự kiện cũng được định hướng trở thành lễ hội dành riêng cho người hâm mộ Ấn Độ, những người đã dành sự ủng hộ cho K-pop và các nghệ sĩ của HYBE.

Đại diện công ty nhấn mạnh HYBE sẽ tận dụng năng lực hoạt động trên phạm vi toàn cầu để mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người hâm mộ, đồng thời bảo đảm chất lượng các màn trình diễn.

Việc lựa chọn Ấn Độ làm điểm đến đầu tiên bên ngoài Hàn Quốc cho thấy tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng của HYBE tại thị trường quốc tế. Với sự kết hợp giữa K-pop, âm nhạc Ấn Độ và các hoạt động dành cho người hâm mộ, Weverse Con Festival India được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian giao lưu văn hóa giữa nghệ sĩ và khán giả hai nước.