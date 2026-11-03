HYBE kiếm bộn tiền nhờ BTS, con số doanh thu khiến nhiều người bất ngờ

HYBE tiếp tục ghi dấu ấn với kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý III/2026 khi doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thành tích này đến từ sức hút mạnh mẽ của chuyến lưu diễn toàn cầu của BTS, đồng thời phản ánh hiệu quả từ chiến lược phát triển đa thị trường, đa thể loại âm nhạc mà tập đoàn giải trí Hàn Quốc theo đuổi trong nhiều năm qua.

Theo công bố ngày 3/11, HYBE ghi nhận doanh thu quý III đạt 15.257 tỷ won (khoảng 293 tỷ đồng), cùng lợi nhuận hoạt động 1.885 tỷ won (khoảng 36,2 nghìn tỷ đồng). Biên lợi nhuận hoạt động đạt 12,4%. Đây đều là những con số cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty tính theo quý.

Đáng chú ý, HYBE chỉ mất một quý để phá vỡ kỷ lục kinh doanh vừa thiết lập trước đó. Trong quý II/2026, thời điểm chuyến lưu diễn của BTS chính thức bước vào giai đoạn sôi động, công ty từng đạt doanh thu 14.500 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 1.709 tỷ won. Tuy nhiên, kết quả quý III tiếp tục vượt qua những cột mốc này.

Tính đến hết tháng 9, doanh thu lũy kế của HYBE đã đạt 36.740 tỷ won. Lợi nhuận hoạt động lũy kế, sau khi loại trừ những khoản chi phí phát sinh một lần trong quý I, vượt mốc 4.000 tỷ won, đạt 4.179 tỷ won.

Kết quả trên cho thấy HYBE đang từng bước chuyển mình từ một công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Kpop thành tập đoàn giải trí có mô hình kinh doanh toàn cầu. Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng kết hợp giữa nguồn thu trực tiếp từ hoạt động của nghệ sĩ như phát hành album, tổ chức concert với nguồn thu gián tiếp từ hàng hóa lưu niệm (MD), cấp phép thương mại và các dịch vụ dành cho người hâm mộ.

Trong đó, hoạt động biểu diễn trực tiếp trở thành động lực tăng trưởng nổi bật nhất. Riêng quý III, mảng concert mang về 7.268 tỷ won, tiếp tục lập kỷ lục doanh thu theo quý. Thành tích này có đóng góp lớn từ chuyến lưu diễn tại châu Âu và Bắc Mỹ của BTS, với quy mô khán giả lên tới khoảng 70.000 người mỗi đêm. Bên cạnh đó, tour diễn tại Mỹ của ENHYPEN cùng hoạt động biểu diễn liên tục của LE SSERAFIM, &TEAM, BOYNEXTDOOR, TWS, ILLIT, KATSEYE và CORTIS cũng góp phần thúc đẩy doanh thu.

Ở mảng album và nhạc số, HYBE thu về 2.828 tỷ won trong quý III. ENHYPEN là một trong những cái tên nổi bật khi album phát hành hồi tháng 8 vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Các sản phẩm âm nhạc mới của &TEAM, KATSEYE, Yeonjun (TXT) và EVAN cũng góp phần vào kết quả chung.

Đáng chú ý, mini album thứ hai của CORTIS đã vượt mốc 4 triệu bản tiêu thụ chỉ sau bốn tháng phát hành. Trong khi đó, BTS tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng nhờ hiệu ứng từ chuyến lưu diễn thế giới. Hoạt động nghe nhạc trực tuyến của BTS và KATSEYE cũng đóng góp tích cực vào doanh thu mảng âm nhạc.

Tuy nhiên, điểm sáng không chỉ đến từ những hoạt động trực tiếp của nghệ sĩ. Mảng hàng hóa lưu niệm và cấp phép thương mại đạt doanh thu 3.346 tỷ won, mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý. Đây được xem là kết quả của quá trình cải thiện toàn diện hệ thống kinh doanh, từ khâu lên ý tưởng sản phẩm, đa dạng hóa dây chuyền sản xuất, xây dựng nguồn cung ổn định cho đến nâng cao trải nghiệm mua sắm thông qua dịch vụ nhận hàng Weverse Pickup.

Đặc biệt, HYBE đã chứng minh khả năng thay đổi cách thức kinh doanh hàng hóa lưu niệm trong các chuyến lưu diễn. Thay vì tập trung doanh thu chủ yếu vào giai đoạn đầu tour như mô hình truyền thống, công ty hướng đến việc duy trì sức mua xuyên suốt hành trình biểu diễn, khuyến khích người hâm mộ mua sắm nhiều lần thông qua các sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối được bản địa hóa.

Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của BTS là minh chứng rõ nét cho chiến lược này. Trong 45 ngày, tại 12 thành phố, gần 1 triệu người hâm mộ đã ghé thăm các địa điểm bán hàng lưu niệm của nhóm. Tổng số sản phẩm được tiêu thụ lên tới khoảng 2 triệu món.

Từ thành công này, HYBE dự kiến áp dụng mô hình kinh doanh tương tự cho nghệ sĩ thuộc các công ty con khác, bên cạnh việc tiếp tục khai thác hiệu ứng từ chuyến lưu diễn của BTS kéo dài đến năm 2027. Điều đó cho thấy công ty không chỉ kỳ vọng vào sức hút của từng nghệ sĩ mà còn muốn tận dụng hệ thống dịch vụ và thương mại để gia tăng giá trị kinh tế từ mỗi hoạt động âm nhạc.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần tạo nên kết quả kinh doanh của HYBE là chiến lược "Multi-home, Multi-genre" (đa thị trường, đa thể loại). Sau nhiều năm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống hoạt động tại các thị trường khác nhau, tập đoàn đang bắt đầu thu hoạch thành quả từ định hướng này.

KATSEYE là một trong những ví dụ tiêu biểu. Nhóm nhạc nữ được xây dựng theo định hướng toàn cầu đang dần khẳng định vị trí trên thị trường quốc tế. Ca khúc WILD phát hành hồi tháng 8 đã vươn lên vị trí số 1 trên Billboard 200, trong khi Animal duy trì sự hiện diện trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 trong 12 tuần liên tiếp. Nhiều ca khúc khác của nhóm cũng từng góp mặt trên bảng xếp hạng danh giá này.

Không chỉ đạt thành tích trên các bảng xếp hạng, KATSEYE còn cho thấy sức hút đáng kể trên sân khấu trực tiếp. Nhóm đã bán hết vé toàn bộ các đêm diễn trong tour châu Âu và Bắc Mỹ, với tổng cộng 31 buổi biểu diễn tại 27 thành phố. Việc góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 cũng được xem là bước tiến quan trọng, giúp nhóm tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng đại chúng.

Trong năm 2027, KATSEYE dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động tại châu Á và châu Đại Dương, đồng thời đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza India 2027.

Trong khi đó, &TEAM đang củng cố vị thế tại Nhật Bản, thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới. Nhóm đã tổ chức thành công concert cá nhân đầu tiên tại sân vận động mái vòm Belluna Dome. Bên cạnh đó, sự hợp tác với Santos Bravos, nhóm nhạc ra mắt tại thị trường Mỹ Latinh, cũng mở ra cơ hội tiếp cận thêm những cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Nhằm hỗ trợ nghệ sĩ mở rộng hoạt động tại nhiều quốc gia, HYBE đã ra mắt dịch vụ HYBE Global Label Services vào tháng 10. Đây là hệ thống hạ tầng marketing và quảng bá được triển khai tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, hướng đến việc hỗ trợ nghệ sĩ trên nhiều phương diện, từ chiến lược truyền thông đến hoạt động quảng bá tại địa phương.

Trong bối cảnh đó, BTS vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển của tập đoàn. Nhóm dự kiến tiếp tục chuyến lưu diễn đến nửa đầu năm 2027, đồng thời song song thực hiện các dự án âm nhạc và hoạt động mới nhằm mở rộng sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.

Có thể thấy, thành tích kinh doanh kỷ lục của HYBE trong quý III/2026 không chỉ đến từ sự trở lại và hoạt động biểu diễn quy mô lớn của BTS. Đây còn là kết quả của quá trình xây dựng một hệ sinh thái giải trí đa dạng, nơi sức hút của nghệ sĩ được chuyển hóa thành giá trị từ âm nhạc, concert, hàng hóa lưu niệm và các dịch vụ dành cho người hâm mộ.

BTS tiếp tục là đầu tàu tạo nên sức bật cho HYBE, nhưng sự phát triển của KATSEYE, &TEAM cùng nhiều nghệ sĩ khác cho thấy tập đoàn đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào một thị trường hay một nhóm nhạc duy nhất. Chiến lược đa thị trường, đa thể loại được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng giúp HYBE duy trì đà tăng trưởng trong những năm tiếp theo.