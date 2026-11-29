Theo báo cáo độc quyền của Bloter ngày 27/11, cuộc đua giành quyền sở hữu HLL JoongAng - công ty truyền thông phong cách sống trực thuộc Tập đoàn JoongAng đã thu hẹp xuống còn hai ứng viên, bao gồm HYBE và EYES, một công ty chuyên về tạp chí kỹ thuật số.

Đáng chú ý, HLL JoongAng hiện sở hữu nhiều tài sản truyền thông và giải trí có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc. Trong đó, đơn vị này tổ chức hai lễ trao giải lớn là Golden Disc Awards và Baeksang Arts Awards. Bên cạnh đó, thông qua liên doanh với tập đoàn truyền thông Hearst của Mỹ, HLL JoongAng còn xuất bản các ấn bản tiếng Hàn của bốn tạp chí danh tiếng gồm Elle, Cosmopolitan, Harper's Bazaar và Esquire.

Không dừng lại ở lĩnh vực truyền thông, HLL JoongAng còn nắm giữ phần lớn cổ phần của Sublime Artist Agency - công ty quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jackson Wang và Hyeri. Nếu thành công trong thương vụ này, HYBE có thể mở rộng phạm vi hoạt động đáng kể, từ âm nhạc, quản lý nghệ sĩ đến tổ chức sự kiện và xuất bản truyền thông.

Theo thông tin được công bố, mức giá chào mua HLL JoongAng được cho là khoảng 50 tỷ won (tương đương 37,2 triệu USD). Xét về tiềm lực tài chính, HYBE đang chiếm ưu thế rõ rệt so với đối thủ EYES. Doanh thu của EYES trong năm trước chỉ đạt 11,3 tỷ won (khoảng 8,41 triệu USD), trong khi HYBE sở hữu tới 634 tỷ won (khoảng 472 triệu USD) tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt vào cuối quý III.

Một nguồn tin trong ngành ngân hàng đầu tư thậm chí nhận định khả năng EYES vượt qua HYBE trong cuộc đua này giống như việc một con tôm nuốt chửng cá voi, qua đó cho thấy sự chênh lệch đáng kể về quy mô và tiềm lực giữa hai bên.

Tuy nhiên, điều khiến thương vụ trở nên nhạy cảm không chỉ nằm ở quy mô mở rộng của HYBE mà còn xuất phát từ những tranh cãi xoay quanh công ty thời gian gần đây.

Thông tin HYBE có khả năng sở hữu hai lễ trao giải lớn được đưa ra chỉ khoảng một tuần sau MAMA 2026. Tại sự kiện này, các nghệ sĩ trực thuộc HYBE được cho là đã giành tổng cộng 25 giải thưởng, vượt qua tổng số giải mà SM Entertainment, YG Entertainment và JYP Entertainment cộng lại. Đáng chú ý, cả bốn hạng mục Daesang - giải thưởng cao quý nhất của đêm trao giải đều thuộc về những nghệ sĩ liên quan đến HYBE, trong đó có BTS, CORTIS và ENHYPEN.

Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự bất bình, thậm chí đặt nghi vấn về tính công bằng của lễ trao giải và sử dụng những từ ngữ như "gian lận" để mô tả kết quả. Những tranh luận này khiến thông tin HYBE tiếp tục muốn mở rộng ảnh hưởng sang các đơn vị tổ chức giải thưởng càng thu hút sự chú ý.

Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều ý kiến lo ngại việc một tập đoàn giải trí lớn tham gia kiểm soát những đơn vị tổ chức giải thưởng và vận hành các kênh truyền thông có thể làm gia tăng sự tập trung quyền lực trong ngành công nghiệp Kpop. Một số người thậm chí đưa ra nhận định tiêu cực về tương lai của ngành giải trí Hàn Quốc nếu HYBE tiếp tục mở rộng phạm vi chi phối.

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng những cáo buộc liên quan đến kết quả MAMA 2026 hiện vẫn là nghi vấn và phản ứng từ một bộ phận khán giả, chưa phải kết luận về hành vi sai phạm của ban tổ chức hay HYBE.

Ở chiều ngược lại, thương vụ thâu tóm HLL JoongAng cũng chưa chính thức hoàn tất. Một trong những trở ngại đáng chú ý đến từ tập đoàn Hearst của Mỹ. Theo thỏa thuận cổ đông hiện hành, Hearst nắm quyền phủ quyết đối với các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh tạp chí. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ bên nào muốn mua lại HLL JoongAng cũng cần có sự chấp thuận của Hearst nếu muốn tiếp tục xuất bản bốn ấn phẩm Elle, Cosmopolitan, Harper's Bazaar và Esquire tại Hàn Quốc.

Việc Hearst có đồng ý với thương vụ hay không được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ đàm phán.

Nếu thành công, HYBE không chỉ mở rộng hệ sinh thái kinh doanh mà còn có cơ hội gia tăng sự hiện diện trong nhiều lĩnh vực có sức ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính khả năng kiểm soát đồng thời hoạt động giải trí, truyền thông và các sân chơi trao giải cũng đang đặt ra những câu hỏi về tính độc lập, minh bạch và sự cân bằng quyền lực trong ngành công nghiệp này.

Trong bối cảnh Kpop ngày càng phát triển trên thị trường quốc tế, việc một tập đoàn lớn mở rộng hoạt động không phải điều bất thường. Dẫu vậy, ranh giới giữa chiến lược kinh doanh và nguy cơ tập trung quyền lực vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là khi niềm tin của khán giả vào tính công bằng của các lễ trao giải vốn đã trở thành chủ đề gây tranh luận.