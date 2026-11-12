HYBE cùng SM, JYP, YG thành lập liên doanh, dự án mới vấp phản ứng dữ dội

Sự hợp tác giữa bốn công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc gồm HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment đang trở thành tâm điểm tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ K-Pop. Dù được kỳ vọng mở ra một dự án giải trí quy mô lớn, kế hoạch chung của các ông lớn lại vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều, đặc biệt khi nhiều khán giả lo ngại thần tượng sẽ trở thành đối tượng bị khai thác thương mại.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đầu năm nay, bốn công ty đã hé lộ kế hoạch tổ chức một lễ hội mang tên Fanomenon. Đây được xem là dự án hợp tác đáng chú ý bởi cả bốn đơn vị đều là những thế lực có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, sở hữu nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng trên thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa kế hoạch, các công ty đã tiến thêm một bước khi thành lập liên doanh riêng. Theo nguồn tin trong ngành ngày 10/11, Công ty liên doanh Phenomenon, được góp vốn bởi HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment, đã hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp vào ngày 26/10.

Pháp nhân mới này sẽ chịu trách nhiệm độc quyền trong việc lên kế hoạch, sản xuất và vận hành dự án Phenomenon. Sự kiện dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 12/2027. Việc bốn công ty lớn cùng tham gia một liên doanh cho thấy tham vọng xây dựng một mô hình giải trí có quy mô và sức ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hào hứng, thông tin trên nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến phản đối từ người hâm mộ. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng trước viễn cảnh các công ty giải trí tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh dựa trên sức hút của nghệ sĩ. Trong đó, HYBE và BTS trở thành tâm điểm của một số cuộc tranh luận.

Nhiều người hâm mộ cho rằng những thành tựu mà BTS đạt được trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng tạo nên vị thế hiện tại của HYBE. Vì vậy, họ không muốn các thành viên bị cuốn vào những dự án thương mại mà bản thân người hâm mộ không thực sự ủng hộ.

Một số ý kiến thậm chí sử dụng những từ ngữ gay gắt để chỉ trích dự án, cho rằng đây là cách các tập đoàn tận dụng sức ảnh hưởng của thần tượng nhằm phục vụ lợi ích kinh doanh. Những lo ngại về việc nghệ sĩ bị đặt vào vị trí công cụ tạo doanh thu cũng được nhắc đến.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, những tranh luận chủ yếu xuất phát từ cách người hâm mộ nhìn nhận dự án. Chưa có thông tin cụ thể về danh sách nghệ sĩ tham gia, quy mô chương trình hay vai trò trực tiếp của các nhóm nhạc nổi tiếng.

Việc HYBE, SM, JYP và YG cùng bắt tay là một bước đi đáng chú ý đối với ngành công nghiệp K-Pop. Tuy nhiên, phản ứng từ khán giả cho thấy một thực tế: sức mạnh thương mại của thần tượng không đồng nghĩa với việc mọi dự án mang danh nghĩa ngành công nghiệp đều sẽ nhận được sự đồng thuận từ người hâm mộ.

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