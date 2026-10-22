HYBE bị kêu gọi tẩy chay giữa ồn ào của Soobin (TXT)

Soobin, trưởng nhóm TXT, đang trở thành tâm điểm chú ý khi những hình ảnh bị cho là sản phẩm deepfake mang nội dung nhạy cảm liên quan đến nam thần tượng lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt khi nhiều người cho rằng hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Trước đó, người hâm mộ đã lên tiếng yêu cầu BIGHIT MUSIC, công ty quản lý TXT trực thuộc HYBE, có hành động cụ thể trước những nội dung giả mạo được lan truyền. Tuy nhiên, phản ứng của công ty đến thời điểm được đề cập trong các bài đăng ngày 21/10 vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của một bộ phận người hâm mộ.

Tranh cãi bắt đầu thu hút sự chú ý khi những hình ảnh được cho là ảnh chụp màn hình từ một video nhạy cảm xuất hiện trên mạng. Các nội dung này bị nghi ngờ là hình ảnh giả mạo bằng công nghệ deepfake, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và đời tư của nghệ sĩ.

Cùng thời điểm, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội được cho là đã đề cập gián tiếp đến vụ việc. Người này không nêu tên Soobin nhưng nói về những hình ảnh được cho là trích từ một video, đồng thời đưa ra những phát ngôn khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến mối quan hệ giữa các bên.

Dù vậy, những thông tin được lan truyền chưa đủ để xác nhận tính xác thực của các hình ảnh cũng như những suy đoán xoay quanh đời tư nam thần tượng. Vì thế, người hâm mộ kêu gọi cộng đồng mạng thận trọng, tránh phát tán nội dung chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra kết luận dựa trên những hình ảnh có dấu hiệu bị thao túng.

Trong bối cảnh đó, nhiều người kỳ vọng BIGHIT MUSIC sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức, làm rõ lập trường của công ty và cho biết những biện pháp cần thiết để bảo vệ Soobin trước hành vi giả mạo, bôi nhọ hoặc xâm phạm hình ảnh cá nhân.

Tranh cãi trở nên căng thẳng hơn khi BIGHIT MUSIC vẫn duy trì lịch trình quảng bá cho sản phẩm mới của TXT mang tên Perfect Storm. Cuối tháng 9, nhóm đã thông báo về màn trở lại, sau đó liên tục cập nhật lịch trình và hình ảnh nhá hàng trên các kênh truyền thông chính thức.

Đáng chú ý, những hoạt động quảng bá này vẫn tiếp tục sau ngày 19/10, thời điểm các thông tin và hình ảnh được cho là liên quan đến Soobin bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngày 21/10, tài khoản chính thức của BIGHIT MUSIC tiếp tục đăng tải lịch trình quảng bá album Perfect Storm, đồng thời thông báo về hoạt động đặt trước sản phẩm. Bài đăng nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng công ty đang tập trung vào việc quảng bá thương mại trong lúc nghệ sĩ đối mặt với một vụ việc nhạy cảm.

Trên mạng xã hội X, nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước việc chưa thấy thông báo chính thức về những biện pháp bảo vệ Soobin. Một tài khoản cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để công ty tiếp tục đăng tải nội dung quảng bá, nhấn mạnh rằng nghệ sĩ mới là người đang chịu ảnh hưởng từ vụ việc.

Một người hâm mộ khác yêu cầu BIGHIT MUSIC ưu tiên công bố kế hoạch xử lý pháp lý trước khi tiếp tục quảng bá album. Người này cho rằng công ty không nên hành xử như thể mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường khi hình ảnh của nghệ sĩ đang bị đem ra bàn tán và công kích trên mạng.

Không dừng lại ở những lời chỉ trích, một số người hâm mộ còn sử dụng các hashtag kêu gọi tẩy chay BIGHIT MUSIC và HYBE, đồng thời yêu cầu công ty chú trọng hơn đến quyền lợi của nghệ sĩ. Những phản ứng này cho thấy sự bất mãn không chỉ xuất phát từ bản thân vụ việc, mà còn liên quan đến cách người hâm mộ kỳ vọng công ty quản lý xử lý khủng hoảng.

Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là trách nhiệm của công ty quản lý trước những nội dung giả mạo có khả năng gây tổn hại đến nghệ sĩ. Với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo, deepfake ngày càng khiến công chúng lo ngại bởi hình ảnh và danh tính của một người có thể bị sử dụng để tạo ra những tình huống chưa từng xảy ra ngoài đời thực.

Trong trường hợp của Soobin, người hâm mộ cho rằng việc xử lý những nội dung như vậy không nên chỉ dừng lại ở việc chờ đợi thông tin lắng xuống. Họ mong muốn công ty có động thái rõ ràng, bao gồm việc xác minh thông tin, xem xét các biện pháp pháp lý phù hợp và hạn chế sự lan truyền của những nội dung bị nghi ngờ là giả mạo.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội và lập trường chính thức của công ty. Việc BIGHIT MUSIC tiếp tục đăng tải nội dung quảng bá chưa đồng nghĩa với việc công ty hoàn toàn không có hành động phía sau, nhưng sự thiếu vắng thông tin công khai trong thời điểm nhạy cảm đã khiến nhiều người cảm thấy lo lắng và thất vọng.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách các công ty giải trí bảo vệ nghệ sĩ trước những hành vi xâm phạm hình ảnh trong môi trường số. Đối với người hâm mộ, điều họ mong đợi không chỉ là những sản phẩm âm nhạc mới hay chiến dịch quảng bá được đầu tư, mà còn là sự bảo vệ kịp thời khi nghệ sĩ trở thành mục tiêu của thông tin giả mạo.

Ở thời điểm những cuộc tranh luận tiếp tục được thảo luận, điều quan trọng là những thông tin chưa được xác thực cần được tiếp cận cẩn thận, tránh làm những nội dung giả mạo lan rộng hơn. Đồng thời, phản ứng của công ty cho thấy người hâm mộ ngày càng quan tâm đến trách nhiệm của công ty quản lý trong công việc bảo vệ danh tiếng, quyền riêng tư và quyền lợi chính đáng của nghệ sĩ.