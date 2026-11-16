Hy vọng vào xét nghiệm ADN, cụ bà 82 tuổi mong tìm được anh liệt sĩ

Bà Đinh Thị Hạnh (82 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) mong mỏi tìm được hài cốt người anh ruột là liệt sĩ Đinh Nguyên Hà, sinh năm 1942, hy sinh tại chiến trường Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

Liệt sĩ Hà nhập ngũ năm 1962, vào chiến trường miền Nam năm 1965 và hy sinh ngày 10/10/1966. Tuy nhiên, đến năm 1972, gia đình mới nhận được giấy báo tử.

Sau năm 1975, gia đình chuyển vào TPHCM và tiếp tục hành trình tìm kiếm. Nhiều lần, người thân tìm đến các khu rừng, nghĩa trang ở Kon Tum nhưng vẫn không có kết quả.

Hiện tại, những người thân của bà Hạnh từng miệt mài tìm kiếm lần lượt qua đời. Đến nay, bà là người duy nhất còn lại tiếp tục hành trình tìm kiếm người anh.