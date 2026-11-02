Hy vọng mong manh với Phương Oanh

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình Việt, Phương Oanh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân... Với khả năng diễn xuất được ghi nhận, nữ diễn viên từng trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến, chờ đợi mỗi khi xuất hiện trong một dự án mới.

Phương Oanh là một trong những cái tên thực lực của màn ảnh Việt.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Phương Oanh không còn duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật đều đặn. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình, hạn chế xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Điều này khiến không ít người tiếc nuối, nhất là khi cô vẫn đang ở giai đoạn có nhiều lợi thế về kinh nghiệm và khả năng diễn xuất.

Năm 2025, Phương Oanh từng khiến người hâm mộ vui mừng khi trở lại với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sau khoảng thời gian vắng bóng, sự tái xuất này được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hoạt động sôi nổi hơn của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, kể từ khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc vào tháng 11/2025, đến nay đã gần tròn một năm, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm vai diễn hay dự án phim truyền hình mới nào.

Sau thời gian dài vắng bóng, đến hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu rằng Phương Oanh sẽ trở lại màn ảnh nhỏ.

Đáng nói, khi năm 2026 đang bước vào những tháng cuối cùng, vẫn chưa có thông tin chính thức cho thấy nữ diễn viên sẽ góp mặt trong một tác phẩm chuẩn bị lên sóng. Sự im ắng kéo dài khiến hy vọng được nhìn thấy Phương Oanh tái xuất ngay trong năm nay ngày càng vơi dần.

Bởi trên thực tế, để một bộ phim truyền hình đến được với khán giả, ê-kíp cần trải qua nhiều công đoạn từ chuẩn bị, ghi hình cho đến hậu kỳ và sắp xếp lịch phát sóng. Trong bối cảnh chưa có bất kỳ dự án mới nào công bố sự tham gia của Phương Oanh, khả năng cô kịp trở lại màn ảnh nhỏ trong chưa đầy hai tháng còn lại của năm 2026 là điều khó có thể kỳ vọng.

Đây cũng chính là điều khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi sau màn tái xuất với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, không ít khán giả từng mong Phương Oanh sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ hoạt động, thử sức với những vai diễn mới và tạo thêm dấu ấn trong sự nghiệp.

Đặc biệt, ở tuổi 37, Phương Oanh vẫn đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển con đường diễn xuất. Những trải nghiệm trong cuộc sống cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề có thể trở thành chất liệu giúp cô thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi sự trưởng thành và từng trải.

Ở tuổi 37, Phương Oanh vẫn đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển con đường diễn xuất.

Thế nhưng, thay vì những hình ảnh trên phim trường hay thông tin về dự án mới, Phương Oanh thời gian gần đây chủ yếu xuất hiện qua các bài đăng đời thường trên mạng xã hội. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp nấu ăn, vui chơi bên các con và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Dù những hình ảnh này nhận được nhiều tình cảm tích cực từ khán giả, chúng vẫn chưa thể thay thế sự mong chờ dành cho một vai diễn mới của Phương Oanh.

Tất nhiên, việc chưa công bố dự án không đồng nghĩa với chuyện nữ diễn viên đã quyết định rời xa nghệ thuật. Phương Oanh hoàn toàn có thể đang lựa chọn một thời điểm thích hợp hơn để trở lại, hoặc chờ đợi một kịch bản thực sự phù hợp với bản thân. Song, nếu chỉ xét riêng năm 2026, sự im ắng ở thời điểm hiện tại rõ ràng khiến cơ hội tái ngộ khán giả truyền hình của cô trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Có lẽ, điều khiến nhiều người tiếc nuối không đơn thuần là việc Phương Oanh vắng bóng gần một năm, mà còn nằm ở chỗ nữ diễn viên từng chứng minh được năng lực của mình qua những vai diễn để lại dấu ấn. Với những người đã yêu mến cô từ Quỳnh Búp Bê hay Hương Vị Tình Thân, sự chờ đợi ấy càng có thêm nhiều cảm xúc.

Thời gian vẫn đang trôi, năm 2026 cũng dần đi đến hồi kết, nhưng màn ảnh nhỏ vẫn chưa có thêm dấu ấn mới của Phương Oanh.

Việc chưa công bố dự án không đồng nghĩa với chuyện Phương Oanh đã quyết định rời xa nghệ thuật.

Hy vọng được nhìn thấy nữ diễn viên tái xuất trong năm nay có thể đang ngày một vơi dần, song điều đó không có nghĩa khán giả đã ngừng chờ đợi cô. Bởi đôi khi, điều người hâm mộ tiếc nuối nhất không phải là một nghệ sĩ lựa chọn tạm nghỉ, mà là một tài năng diễn xuất vẫn chưa có cơ hội tiếp tục tỏa sáng đúng với khả năng của mình.