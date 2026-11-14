Hy vọng mỉm cười với Triệu Vy

Triệu Vy vừa đón nhận tín hiệu tích cực trong hành trình bảo vệ danh dự sau nhiều năm liên tiếp vướng tin đồn. Theo truyền thông Trung Quốc, sau khoảng một năm rưỡi theo đuổi vụ kiện, phía nữ diễn viên đã giành phần thắng trước hai tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch, xúc phạm cô. Đáng chú ý, gia đình cho biết vẫn còn hơn 10 vụ kiện khác đang được tiếp tục xử lý.

Cụ thể, hai bị đơn Dương Sùng Cao và Chu Xảo Vân bị tòa yêu cầu công khai xin lỗi Triệu Vy trên trang thông báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc. Đồng thời, họ phải bồi thường 5.000 NDT cho tổn thất tinh thần và thanh toán 6.000 NDT chi phí tố tụng. Theo nội dung thư xin lỗi được truyền thông dẫn lại, hai người thừa nhận đã tạo tài khoản thu phí để đăng tải thông tin sai lệch, nhằm thu hút sự chú ý và kiếm tiền từ những nội dung gây tranh cãi.

Triệu Vy nhận được kết quả tích cực sau khoảng một năm rưỡi theo đuổi vụ kiện phỉ báng.

Vụ việc bắt nguồn từ loạt bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng 4/2025. Các tài khoản này lan truyền nhiều nội dung tiêu cực, gắn tên Triệu Vy với những cáo buộc nghiêm trọng nhưng không đưa ra được căn cứ xác thực. Những thông tin như vậy nhanh chóng lan rộng, khiến nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán dù đã gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí lớn trong nhiều năm.

Sau khi vụ kiện khép lại, anh trai kiêm người đại diện của Triệu Vy cho biết gia đình vẫn đang theo đuổi hơn 10 vụ việc khác liên quan đến hành vi tung tin sai lệch, bôi nhọ danh dự nữ diễn viên. Các thủ tục pháp lý được tiến hành tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Điều này cho thấy phía Triệu Vy không có ý định dừng lại ở một kết quả thắng kiện, mà muốn xử lý những thông tin sai lệch đã lan truyền trong thời gian dài.

Kết quả vừa qua được xem là tín hiệu đáng khích lệ đối với Triệu Vy. Việc tòa yêu cầu người đăng tin xin lỗi và bồi thường cho thấy những nội dung được lan truyền trên mạng không thể mặc nhiên được xem là sự thật. Đây cũng có thể là cơ sở để gia đình tiếp tục củng cố lập luận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ việc còn lại. Tuy nhiên, khả năng giành phần thắng ở từng vụ vẫn phụ thuộc vào chứng cứ, nội dung tranh chấp và đánh giá của cơ quan xét xử; không thể xem kết quả lần này là bảo đảm cho toàn bộ những vụ kiện tiếp theo.

Triệu Vy vẫn còn hơn 10 vụ kiện đang theo đuổi để đòi lại danh dự.

Những năm qua, Triệu Vy trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp và đời tư. Từ tháng 8/2021, các tác phẩm có sự tham gia của cô bị gỡ khỏi một số nền tảng tại Trung Quốc, tên tuổi nữ diễn viên cũng dần vắng bóng khỏi những hoạt động giải trí quy mô lớn. Nguyên nhân chính thức dẫn đến việc này chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ. Trong khoảng thời gian đó, cô còn liên tục đối diện với những đồn đoán về đời tư và các vấn đề kinh doanh.

Tháng 10 vừa qua, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore sau thời gian dài ít lộ diện. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại, việc viết kịch bản và tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất phim. Dù chưa có thông báo chính thức về kế hoạch trở lại màn ảnh, sự xuất hiện này vẫn khiến khán giả quan tâm.

Hình ảnh hiếm hoi của Triệu Vy sau loạt scandal.

Một vụ kiện khép lại chưa thể giải quyết tất cả những khó khăn mà Triệu Vy đang đối diện. Tuy nhiên, kết quả mới nhất cùng việc gia đình kiên trì theo đuổi hơn 10 vụ việc còn lại đang mở ra hy vọng để nữ diễn viên từng bước bảo vệ danh dự, lấy lại sự công bằng trước những thông tin sai lệch.