Hy vọng cạn dần với NSƯT Hoài Linh sau số tiền lớn

Từng có màn trở lại màn ảnh rộng đáng chú ý thông qua hai phần phim Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, NSƯT Hoài Linh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Hai tác phẩm lần lượt ra mắt vào năm 2024 và 2025, đạt tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng, trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ.

NSƯT Hoài Linh từng có màn trở lại điện ảnh gây chú ý với hai phần phim Làm Giàu Với Ma.

Sau thành công này, nhiều khán giả kỳ vọng Hoài Linh sẽ tiếp tục duy trì sức hút tại phòng vé bằng những vai diễn mới. Đặc biệt, thông tin nam nghệ sĩ góp mặt trong dự án điện ảnh Người Được Chọn từng khiến người hâm mộ không khỏi háo hức.

Trong phim, Hoài Linh được giới thiệu đảm nhận vai thầy Thạch, một nhân vật gắn với hoạt động hầu đồng và có những diễn biến tâm lý phức tạp. Đây được kỳ vọng là cơ hội để nam nghệ sĩ mang đến hình ảnh khác biệt, thoát khỏi những vai diễn hài hước hay người cha giàu tình cảm từng tạo dấu ấn trước đó.

Đáng chú ý, Người Được Chọn từng được công bố dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, khi thời điểm này đã cận kề, những thông tin liên quan đến bộ phim vẫn gần như không có thêm cập nhật đáng kể.

Tính đến cuối tháng 10, dự án vẫn chưa giới thiệu teaser, trailer hay những hình ảnh quảng bá mới nhằm hâm nóng sức hút trước ngày ra rạp. Lịch chiếu chính thức cũng chưa được xác nhận lại, khiến công chúng không khỏi đặt dấu hỏi về kế hoạch phát hành của tác phẩm.

Tính đến cuối tháng 10, dự án phim có NSƯT Hoài Linh đóng chính vẫn im hơi lặng tiếng.

Đặc biệt, fanpage của Người Được Chọn được ghi nhận có bài đăng gần nhất từ cuối tháng 5. Như vậy, đã gần 5 tháng trôi qua nhưng kênh truyền thông của bộ phim vẫn chưa có thêm động thái đáng chú ý. Sự im ắng kéo dài này khiến hy vọng của những người yêu mến Hoài Linh về việc được gặp lại nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng trong tháng 11 đang dần vơi đi.

Bởi thông thường, giai đoạn trước khi một bộ phim chính thức ra rạp là thời điểm quan trọng để ê-kíp triển khai chiến dịch truyền thông. Từ poster nhân vật, teaser, trailer đến các hoạt động giao lưu đều góp phần tạo sự chú ý, giúp tác phẩm tiếp cận khán giả. Trong khi đó, Người Được Chọn vẫn chưa có những hoạt động quảng bá tương xứng với thời điểm phát hành từng được công bố. Điều này khiến khả năng bộ phim kịp ra mắt theo kế hoạch ban đầu trở thành dấu hỏi lớn.

Điều đáng tiếc là sự chờ đợi dành cho Người Được Chọn vốn không hề nhỏ. Ngoài Hoài Linh, bộ phim còn được giới thiệu có sự tham gia của NSƯT Hạnh Thúy - một gương mặt quen thuộc với khán giả điện ảnh Việt. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ kỳ cựu từng được kỳ vọng sẽ mang đến những màn diễn xuất đáng chú ý. Thế nhưng, đến hiện tại, khán giả vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận hình ảnh, câu chuyện hay những điểm nhấn của tác phẩm.

Riêng với Hoài Linh, khoảng lặng này càng khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau khi hai phần Làm Giàu Với Ma đạt tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng, nam nghệ sĩ vẫn chưa có thêm một tác phẩm điện ảnh mới chính thức ra rạp.

Khoảng lặng lần này đối với NSƯT Hoài Linh khiến nhiều người tiếc nuối.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng sôi động, nhiều dự án liên tục công bố lịch chiếu và những gương mặt mới tạo được sức hút, việc Hoài Linh tiếp tục vắng bóng trên màn ảnh rộng khiến khán giả càng mong chờ một màn tái xuất đủ sức tạo dấu ấn.

Tất nhiên, thành công của hai phần Làm Giàu Với Ma không có nghĩa Hoài Linh phải lập tức tham gia một dự án mới. Việc lựa chọn kịch bản, nhân vật và thời điểm trở lại là quyết định riêng của mỗi nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi một tác phẩm đã được công bố với sự góp mặt của anh nhưng lại im ắng trong thời gian dài, cảm giác hụt hẫng của người hâm mộ là điều dễ hiểu.

Có thể nói, hy vọng đang cạn dần không phải là niềm tin dành cho khả năng diễn xuất hay sức hút của NSƯT Hoài Linh, mà là kỳ vọng về việc Người Được Chọn sẽ kịp ra rạp trong tháng 11 như kế hoạch từng được giới thiệu.

Khán giả trông chờ NSƯT Hoài Linh sớm trở lại màn ảnh rộng, viết tiếp những cột mốc mới sau hai phần phim Làm Giàu Với Ma.

Sau cột mốc hơn 229 tỷ đồng, khán giả vẫn chờ đợi Hoài Linh tiếp tục viết nên một chương mới trong sự nghiệp điện ảnh. Song trước mắt, điều công chúng mong mỏi nhất có lẽ chỉ là một thông báo chính thức từ ê-kíp Người Được Chọn, để sự chờ đợi suốt nhiều tháng qua không tiếp tục kéo dài trong im lặng.