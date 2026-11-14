Hy Lạp vượt Ý, trở thành điểm đến trăng mật hàng đầu thế giới

Trong nhiều năm, Ý luôn là lựa chọn trong mơ của các cặp đôi mới cưới khi lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, Hy Lạp đang vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch lãng mạn.

Theo báo cáo Virtuoso Luxe, Hy Lạp được vinh danh là điểm đến trăng mật hàng đầu thế giới trong năm tới.

Với những bãi biển tuyệt đẹp, di sản lịch sử phong phú cùng vô số hòn đảo và khu nghỉ dưỡng lãng mạn, Hy Lạp mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho các cặp đôi, trở thành điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ sau đám cưới.

Một cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn ở Santorini, Hy Lạp. Ảnh:zstockphotos/Getty Images

Trong khi đó, Ý – quốc gia từng được Virtuoso đánh giá là "nơi lý tưởng nhất để hưởng tuần trăng mật" – đã tụt xuống vị trí thứ tư trong danh sách những điểm đến trăng mật hàng đầu năm 2027. Dù vậy, quốc gia này vẫn giữ vị trí số một trong hai hạng mục điểm đến du lịch gia đình và du lịch một mình.

Trong bảng xếp hạng các điểm đến hưởng tuần trăng mật năm 2027, Bali (Indonesia) đứng thứ hai, tiếp theo là Maldives ở vị trí thứ ba, Ý thứ 4, Polynesia thuộc Pháp thứ 5.

Theo khảo sát, 53% chuyên gia tư vấn du lịch dự đoán nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng sẽ tăng nhẹ trong năm tới, trong khi 22% nhận định thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, nhìn chung, khách hàng ngày càng quan tâm đến những điểm đến mang lại giá trị tốt nhất trong phạm vi ngân sách.

Họ ưu tiên các địa danh có thể cung cấp trải nghiệm sang trọng với chi phí hợp lý hơn, chẳng hạn như Việt Nam, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Họ thay đổi điểm đến nhưng vẫn giữ nguyên phòng suite, hướng dẫn viên riêng và những bàn ăn khó đặt chỗ, với suy nghĩ rằng cùng một khoản tiền có thể mang lại nhiều trải nghiệm hơn ở một nơi khác”, Virtuoso viết trong báo cáo.

Để xây dựng báo cáo, Virtuoso đã đánh giá hơn 50 quốc gia trên thế giới dựa trên kết quả khảo sát hơn 3.100 chuyên gia tư vấn du lịch thuộc các đại lý liên kết với mạng lưới này. Những đơn vị tham gia khảo sát có trụ sở tại Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Á - Thái Bình Dương, Caribe, châu Âu, châu Phi và Trung Đông.