Hy Lạp thông qua lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 23/10, Quốc hội Hy Lạp chính thức thông qua đạo luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo quy định, các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm xây dựng công cụ xác minh độ tuổi người dùng, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư...

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết các nền tảng có khoảng hai tháng rưỡi để tìm ra giải pháp đáp ứng những yêu cầu này.

Hy Lạp cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội từ năm 2027 nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Ảnh: Unsplash

Hy Lạp cho biết lệnh cấm nhằm hỗ trợ các bậc phụ huynh kiểm soát thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội. Theo Chính phủ Hy Lạp, tình trạng lướt mạng kéo dài có thể khiến trẻ thiếu ngủ, giảm khả năng tập trung và ít có thời gian vui chơi, giao tiếp trực tiếp với bạn bè.

Động thái của Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội. Úc là quốc gia đầu tiên ban hành luật hạn chế trẻ em sử dụng các nền tảng này, với quy định được thông qua năm 2024 và có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Tại Pháp, một đạo luật tương tự đã vấp phải trở ngại pháp lý khi bị Hội đồng Hiến pháp bác bỏ vào tháng 8.

Hy Lạp cũng nằm trong nhóm 7 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang tìm kiếm giải pháp xác minh độ tuổi người dùng từ Ủy ban châu Âu. Đây được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn của châu Âu nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.