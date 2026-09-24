Hy Lạp mong muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam

Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh chung với Bộ trưởng Lao động Hy Lạp Niki Kerameus. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/9, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN, gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Lao động Hy Lạp Niki Kerameus để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, thông tin với các Đại sứ ASEAN về tình hình lao động tại Hy Lạp, Bộ trưởng Niki Kerameus cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại nước này hiện xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua, khoảng 8%.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, Chính phủ Hy Lạp đã giảm khoảng 30% lực lượng lao động trong bộ máy nhà nước.

Cùng với sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế, Hy Lạp đang có chính sách đưa số lao động từng bị thất nghiệp trước đây trở lại làm việc thông qua các chương trình bồi dưỡng, đào tạo cập nhật kiến thức để có thể đáp ứng trước những thách thức, đặc biệt là trước sự phát triển của cách mạng công nghệ số với việc làm trực tuyến, sự cạnh tranh gay gắt của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra, để hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước, Hy Lạp cần tuyển dụng lao động, nhất là lao động có trình độ, tay nghề cao từ các nước, trong đó có các nước ASEAN.

Mặc dù không phải là cơ quan trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết các thỏa thuận về hợp tác lao động giữa Hy Lạp với các nước, song Bộ Lao động sẽ cùng các bộ/ngành hợp tác trong việc xây dựng, triển khai và thực hiện các chính sách về phúc lợi xã hội, bảo vệ quyền lợi ngày càng tốt hơn cho người lao động nói chung, trong đó có người lao động nước ngoài làm việc tại Hy Lạp.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam Phạm Thị Thu Hương cho biết hiện có khoảng 1.700 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hy Lạp.

Trong các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao hai nước, mới đây nhất là cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước bên lề Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc tháng 6/2025 tại thành phố Nice (Pháp) và chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đến Việt Nam vào tháng 7/2026, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về lao động.

Hiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đang làm cầu nối thúc đẩy việc đàm phán và đi tới ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động giữa hai nước.

Dự kiến trong năm 2027, để thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước, cơ quan chức năng Việt Nam có kế hoạch sang Hy Lạp trao đổi trực tiếp với các bộ, ngành, đối tác Hy Lạp.

Bộ Trưởng Lao động Hy Lạp bày tỏ mong muốn được tiếp nhận nhiều hơn lao động từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, sẵn sàng trao đổi hợp tác về lao động và các vấn đề xã hội./.