Hy Lạp lo ngại gia tăng dòng người từ Libya tới đảo Crete

Người di cư chờ được giải cứu ngoài khơi Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Plevris cho rằng sức ép di cư lớn nhất hiện nay đối với Hy Lạp đến từ những người di chuyển từ Libya qua Địa Trung Hải tới Crete, hòn đảo nằm ở phía Nam Hy Lạp.

Theo Bộ trưởng Plevris, tuyến đường biển Libya - Crete đang ngày càng trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với chính quyền địa phương và trung ương Hy Lạp. Ông cho biết Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề di cư đang phối hợp với các quốc gia vùng Vịnh nhằm hạn chế các chuyến bay quá cảnh đưa người di cư tới Libya. Quan chức này nhận định việc giảm số hành khách quá cảnh qua các quốc gia vùng Vịnh để tới Libya có thể góp phần hạn chế số người sau đó tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến Hy Lạp.

Theo nhà chức trách Hy Lạp, hơn 28.000 người di cư đã đến nước này kể từ đầu năm 2026, trong đó hơn một nửa đi bằng đường biển. Một số lượng đáng kể khởi hành từ bờ biển phía Đông Libya và hướng tới đảo Crete. Các quan chức Hy Lạp tiếp tục kêu gọi tăng cường hợp tác với các quốc gia xuất phát và trung chuyển, đồng thời thúc đẩy phối hợp ở cấp Liên minh châu Âu (EU) nhằm đấu tranh với các mạng lưới đưa người di cư trái phép và hạn chế những hành trình vượt Địa Trung Hải nguy hiểm.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), từ đầu năm đến giữa tháng 9/2026, ít nhất 2.292 người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt biển từ châu Phi tới châu Âu, tăng so với con số 1.999 người trong cùng thời gian này năm ngoái.