Hy Lạp cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi

Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Những quy định chính đã được Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Akis Skertsos, Bộ trưởng Y tế Adonis Georgiadis và Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật số Dimitris Papastergiou trình bày. Dự luật sẽ được các ủy ban quốc hội xem xét vào ngày 13/10, trước khi đưa ra phiên thảo luận toàn thể và bỏ phiếu vào ngày 22/10 tới. Mốc thời gian áp dụng từ năm 2027 nhằm tạo khoảng đệm cần thiết để các công ty công nghệ chuẩn bị cơ sở hạ tầng đáp ứng.

Điểm cốt lõi của dự luật mới tại Hy Lạp là chuyển nghĩa vụ kiểm soát truy cập từ phía phụ huynh sang trực tiếp các nền tảng mạng xã hội. Các công ty phải áp dụng những giải pháp xác minh độ tuổi phù hợp, đáng tin cậy và không mang tính hình thức.

Để thực thi, Hy Lạp giới thiệu cơ chế xác minh thông qua ứng dụng Kids Wallet và Gov.gr Wallet. Dù vậy, dự luật vẫn tuân thủ nguyên tắc "trung lập về công nghệ", cho phép các doanh nghiệp tự lựa chọn giải pháp kỹ thuật riêng nếu đáp ứng đầy đủ quy chuẩn của Liên minh châu Âu (EU).

Các cơ chế kiểm tra sẽ vận hành dựa trên thẻ định danh độ tuổi kỹ thuật số. Công nghệ này cho phép các nền tảng xác nhận người dùng đủ điều kiện độ tuổi mà không cần thu thập hay truy cập vào dữ liệu định danh đầy đủ cùng thông tin nhạy cảm của trẻ em. Hệ thống phải đảm bảo hoạt động hiệu quả trong điều kiện thực tế, dễ tiếp cận và có các lớp bảo vệ chống lách luật.

Dự luật được xây dựng trong khung quy định của Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số châu Âu (DSA), đặc biệt là Điều 28 về bảo vệ trẻ vị thành niên trực tuyến. Việc giám sát sẽ được thực thi thông qua cơ chế hợp tác xuyên biên giới giữa các quốc gia thành viên EU và Ủy ban châu Âu.

Tại Hy Lạp, Ủy ban quốc gia về bưu chính viễn thông (EETT) đóng vai trò điều phối chính, phối hợp cùng Hội đồng quốc gia về truyền hình và phát thanh (ESR) và Cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quy trình kiểm tra có thể được kích hoạt từ báo cáo của người dùng hoặc thông báo từ các cơ quan hữu quan. Nếu nền tảng vi phạm có trụ sở tại quốc gia EU khác, hồ sơ sẽ được chuyển giao cho chính quyền nước sở tại xử lý.