Hy hữu: Tự tử bất thành, nam thanh niên bị dân trói vào gốc cây

Thấy thanh niên nhiều lần đâm đầu vào xe ô tô đang lưu thông trên đường để tự tử, người dân đã trói anh này vào gốc cây để bảo toàn tính mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 29/3, tại khu vực cầu Tó, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Thời điểm trên, người dân địa phương và người đi đường thấy thanh niên có biểu hiện bất thường khi người liên tục múa máy chân tay, nói năng lảm nhảm.

Ảnh chụp hiện trường.

Đặc biệt, thanh niên này nhiều lần lao đầu vào ô tô tự tử bất thành. Tuy vậy, trong quá trình không kiểm soát được hành động của mình, thanh niên đã đâm đầu xuống đường tự gây thương tích cho bản thân.

Nắm bắt được biểu hiện bất thường gây nguy hiểm cho chính thanh niên và người đi đường, người dân địa phương đã giữ anh này trói tay vào gốc cây rồi báo cơ quan chức năng sở tại để ngăn thanh niên tự tử.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt để đưa thanh niên này đi băng bó vết thương, tiến hành sơ cứu đảm bảo tính mạng cho anh này.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an xã Thanh Liệt cho hay, nhận được thông tin vụ việc, công an xã lập tức xuống hiện trường đưa người này vào trạm Y tế sơ cứu, băng bó vết thương. Sau đó, nam thanh niên được đưa ra Đồn công an Cầu Biêu để làm việc về hành động tự tử .

Bảo Ngân