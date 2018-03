Hy hữu, trẻ sinh non bị vỡ dạ dày sau 2 ngày chào đời

Ngày 30/3, bác sĩ Hoàng Thị Nguyệt Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai cho biết, vừa tiếp nhận và cứu chữa thành công một em bé sơ sinh bị vỡ dạ dày hiếm gặp.

Theo đó, Khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận bệnh nhi L.L.N. (5 ngày tuổi, trú tại Sơn Thủy, Văn Bàn, Lào Cai) từ Bệnh viện Văn Bàn chuyển đến vào ngày 25/3. Trẻ nhập viện trong tình trạng li bì, khó thở, tím, không sốt, bụng chướng căng, đặt sonde dạ dày có ít dịch màu xanh, bơm rửa trực tràng dịch nhày nâu lượng ít.

Ngay sau đó, trẻ được hồi sức tích cực: trợ hô hấp, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, X-quang ổ bụng có hình ảnh mức nước - hơi và liềm hơi dưới cơ hoành. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm phúc mạc do tắc ruột phân su biến chứng vỡ tạng rỗng.

Bệnh nhi đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời

Được biết, bé trai sinh non tại nhà khi mới 32 tuần thai, cân nặng 1,7 kg. Sau sinh, bé hồng hào bú được, đi ngoài ít phân su. Hai ngày sau bé nôn nhiều, bụng trướng.

"Khi tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho cháu bé, kíp phẫu thuật bất ngờ phát hiện dạ dày trẻ có cấu trúc bất thường. Toàn bộ mặt trước không có lớp cơ chỉ có niêm mạc và thanh mạc, một đường vỡ lớn từ tâm vị đến hang vị. Các bác sỹ đã tiến hành cắt lọc và khâu phục hồi dạ dày", bác sĩ Nguyệt cho hay.

Sau 3 ngày điều trị tích cực tại khoa hồi sức sơ sinh bằng thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn và kháng sinh phối hợp, chăm sóc dặc biệt. Hiện tại trẻ hồng tim mạch tốt, thân nhiệt ổn định, bụng mềm.

Theo Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, đây là trường hợp hiếm gặp vỡ dạ dày do bất thường cơ dạ dày trên trẻ sinh non, nhẹ cân. Với tiến bộ của ngành ngoại khoa, gây mê và hồi sức sơ sinh, ngày càng có nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân, dị tật bẩm sinh được cứu sống.

Thảo Nguyên