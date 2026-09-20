Hy hữu Thai League: Xe lu cỏ cán trúng cầu thủ khi khởi động

Đêm 19/9, trang Ball Thai đưa tin về sự cố hy hữu nhất kể từ khi Thai League 1 mùa giải 2026 - 2027 khởi tranh. Trong quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp ở trận Pattani FC đối đầu Prachuap, chiếc xe lu cỏ của sân vận động tỉnh Pattani khi làm nhiệm vụ đã cán trúng... Andros Townsend - ngôi sao của Prachuap.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nhân viên lái xe cẩn thận hơn. Chiếc xe bỗng nhiên lệch hướng về phía nhóm cầu thủ Prachuap - trong đó có Andros Townsend đang khởi động và làm nóng bằng các bài chuyền bóng nhẹ nhàng.

Andros Townsend bị xe lu cỏ cán trúng khi đang khởi động.

Theo thông tin ban đầu, Andros Townsend bị trầy da và tổn thương vùng mắt cá chân. Sự cố này sau đó được dàn xếp, Andros Townsend vẫn tiếp tục xuất hiện trên băng ghế dự bị. Nhưng thay vì được thi đấu trong hiệp 2, anh phải chờ đến phút bù giờ thứ ba mới được tung vào sân. Tổng cộng, Townsend có chưa đầy 1 phút xuất hiện vì sự cố khó đỡ nói trên.

Trận này, Prachuap thắng Pattani 3-0 nên việc Andros Townsend chấn thương không ảnh hưởng đến toan tính của huấn luyện viên Sasom Pobprasert.

Họ ghi bàn mở tỉ số trong hiệp 1 nhờ công của Saharat Kanyaroj trước khi 2 ngoại binh Taua và Edgar ấn định chiến thắng 3-0. Prachuap tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng - chỉ sau Uthai Thani. Một loạt các đội lớn như Buriram United, Port hay BG Pathum chưa ra sân vòng này.

Trong quá khứ, Andros Townsend là cái tên quen thuộc với phần đông khán giả Việt Nam khi thi đấu cho nhiều đội bóng lớn như Crystal Palace, Tottenham Hotspurs, Newcatstle hay Everton. Anh được định giá lên đến 15 triệu euro. Crystal Palace phải bỏ ra số tiền nói trên để mua chân chạy cánh này từ Newcatstle.

Đầu mùa giải năm ngoái, Andros Townsend bất ngờ gia nhập Kanchanaburi FC nhưng cùng đội bóng này xuống hạng. Sau khi huấn luyện viên Park Hang Seo xuất hiện, Kanchanaburi FC thay đổi chính sách và chia tay ngoại binh nổi tiếng nhất của mình.

Andros Townsend gia nhập Prachuap - câu lạc bộ không quá giàu có nhưng có truyền thống tại Thai League.