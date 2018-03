Hy hữu: Rể quý 6 lần đột nhập nhà mẹ vợ trộm tiền vàng

Do chơi cơ bạc dẫn tới nợ nần chồng chất, lợi dụng lòng tin là con rể ngoan, Long đã 6 lần đột nhập vào nhà mẹ vợ trộm tiền, vàng với tổng giá trị lên tới hơn trăm triệu.

Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) mới đây đã thông tin chính thức về vụ trộm tiền, vàng hy hữu xảy ra trên địa bàn xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Thủ phạm được xác định là Lê Quốc Long (SN 1988, trú tại thôn Đông Mít, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội), còn nạn nhân lại chính là mẹ của của Long – bà N.T.T (ở thôn 1, xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội)

Trước đó, bà T. trình báo với công an rằng, khoảng 13h ngày 10/3/2018, bà cùng con trai đi chợ về thì phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Khi bà kiểm tra thì hơn 120 triệu đồng tiền mặt, cùng 19 chỉ vàng và 200 USD đã “bốc hơi”.

Long và Tý (từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chính Long là thủ phạm, đồng thời bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản . Nguyên nhân là do chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần nghĩ đến việc trộm cắp.

Để lên kế hoạch phạm tội, Long lợi dụng lòng tin là con rể của bà T., sẵn thuộc các ngóc ngách trong nhà mẹ vợ và biết gia đình mẹ vợ có tiền vì làm nghề buôn bán. Đến ngày 12/2, biết gia đình mẹ vợ đi vắng, Long đi xe buýt từ Ba Thá lên xã Quảng Bị rồi lẻn vào nhà mẹ vợ lấy đi một dây chuyền vàng 5 chỉ và 200 USD, đem bán được 22.500.000 đồng. Long đem toàn bộ số tiền chơi cờ bạc nhưng bị thua hết.

Lần thứ hai, là ngày 23/2, Long tiếp tục đột nhập vào nhà mẹ vợ và lấy trộm được 26.000.000 đồng để trong túi áo treo trong tủ.

Lần thứ ba là ngày 27/2, Long lần thứ ba đột nhập lấy trộm được 30.000.000 đồng.

Lần thứ 4 xảy ra sáng ngày 4/3/2018, Long rủ thêm em rể là Nguyễn Văn Tý đến làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, còn Long leo tường vào trong nhà bà T. lấy trộm được 20.000.000 đồng.

Lần thứ 5 là ngày 5/3/2018, Tý tiếp tục cùng Long hành động và trộm được 23.000.000 đồng và gần 13 chỉ vàng, đem bán được hơn 46 triệu đồng. Tý được chia 5 triệu đồng.

Lần thứ 6 xảy ra vào sáng ngày 10/3, Tý và Long tiếp tục cùng nhau hành động và lấy được 35 triệu đồng. Tý sau đó được chia 3 triệu đồng.

Hiện công an huyện Chương Mỹ đang củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng.

Khánh Hoài (Tổng hợp)