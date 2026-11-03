Hy hữu: Người đàn ông tắc ruột non sau khi ăn hồng

Ngày 3/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp nam bệnh nhân Đ.M.Đ. (40 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị tắc ruột non do nhiều khối bã thức ăn sau khi ăn hồng.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử gan nhiễm mỡ, từng được chẩn đoán viêm dạ dày nhưng chưa phẫu thuật ổ bụng. Khoảng một ngày sau khi ăn 2-3 quả hồng, người bệnh bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng từng đợt. Ban đầu, cơn đau thoáng qua nhưng sau đó chuyển thành đau quặn, tần suất dày hơn và mức độ ngày càng tăng.

Bệnh nhân đi khám, được chẩn đoán viêm dạ dày và điều trị ngoại trú nhưng không cải thiện. Ngày 22/10, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, bụng chướng căng nhanh, không thể trung tiện hoặc đại tiện. Đặc biệt, có thời điểm cơn đau khiến người bệnh tím tái.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, huyết áp khoảng 130/90 mmHg, bụng chướng và đau vùng thượng vị. Trước tình trạng bí trung đại tiện, ê-kíp nghi ngờ tắc ruột và chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng.

Kết quả cho thấy nhiều khối bã thức ăn nằm trong lòng ruột non, gây tắc nghẽn tại vị trí cách góc hồi - manh tràng khoảng 1m. Các quai ruột phía trên chỗ tắc giãn nhiều, trong khi đoạn ruột phía dưới xẹp, cho thấy lưu thông đường ruột bị cản trở rõ rệt.

Ban đầu, các bác sĩ điều trị nội khoa và theo dõi khả năng các khối bã tự di chuyển. Tuy nhiên, tình trạng đau bụng không thuyên giảm mà tiếp tục tăng nặng, các cơn đau xuất hiện liên tục. Trước nguy cơ tắc ruột kéo dài gây tổn thương thành ruột và các biến chứng nguy hiểm, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một khối bã thức ăn kích thước khoảng 5cm và hai khối khác khoảng 4cm, nằm cách nhau khoảng 50cm trong lòng ruột non. Các khối bã không thể tự di chuyển, gây bít tắc đường ruột. Những quai ruột phía trên vị trí tắc giãn nhiều, thành ruột có biểu hiện viêm, phù nề.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi xử lý khối bã thức ăn gây tắc ruột non cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Thay vì mở ruột để lấy các khối bã, ê-kíp sử dụng kỹ thuật nội soi, đẩy chúng từ ruột non xuống đại tràng, giúp giải phóng vị trí tắc và khôi phục lưu thông đường ruột.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Phúc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, phương pháp đẩy khối bã xuống đại tràng giúp xử lý tình trạng tắc ruột mà không cần mở ruột, hạn chế tổn thương và giảm mức độ xâm lấn. Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã trung tiện trở lại.

Tắc ruột do bã thức ăn xảy ra khi các thành phần khó tiêu kết tụ thành khối trong đường tiêu hóa, di chuyển xuống ruột non và gây bít tắc. Quả hồng, đặc biệt là quả xanh hoặc có vị chát, chứa tannin có thể kết hợp với các thành phần thức ăn tạo thành khối bã rắn chắc.

Không phải ai ăn hồng cũng gặp tình trạng này, nguy cơ còn phụ thuộc vào lượng ăn, khả năng nhai, tiêu hóa và nhu động ruột. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh răng miệng, rối loạn vận động tiêu hóa hoặc từng phẫu thuật dạ dày có nguy cơ cao hơn.

Các dấu hiệu tắc ruột thường gặp gồm đau bụng từng cơn, chướng bụng, buồn nôn và bí trung đại tiện. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị thiếu máu, hoại tử hoặc thủng ruột, viêm phúc mạc, thậm chí sốc nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo, để phòng ngừa, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế ăn nhiều thực phẩm khó tiêu hoặc hồng xanh, hồng chát trong một lần. Khi đau bụng dữ dội, bụng chướng tăng nhanh và không thể trung tiện hoặc đại tiện, cần đến cơ sở y tế ngay, không tự ý dùng thuốc nhuận tràng hoặc cố chịu đau tại nhà.