Đại diện lãnh đạo Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Việt Nam giải đáp những nội dung liên quan.

Trùng khớp cả mức giá lẫn thời điểm trả giá

Ngày 23-11, Công ty CP Đầu tư Công nghệ Việt Hàn - Nam Phước (Công ty Việt Hàn - Nam Phước) có đơn kiến nghị gửi Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra, thẩm tra và làm rõ tính chính xác, minh bạch của kết quả đấu giá trực tuyến đối với tài sản là công trình xây dựng trên thửa đất số 1018, tờ bản đồ số 12, xã Nam Phước (TP Đà Nẵng).

Theo đó, tài sản được tổ chức đấu giá vào ngày 19-11 trên trang thông tin điện tử taichinhqnamqtc.vn, do Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Việt Nam (trụ sở tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) tổ chức. Theo doanh nghiệp, phiên đấu giá có hai khách hàng tham gia trả giá, gồm mã KH-4220 (Công ty Việt Hàn - Nam Phước) và mã KH-2124. Qua theo dõi, đối chiếu dữ liệu lịch sử giá hiển thị trên hệ thống, Công ty Việt Hàn - Nam Phước nhận thấy, tại thời điểm 03:59:58 ngày 19-11, cả hai khách hàng đều có mức giá trả là 14.575.607.417 đồng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại xác định khách hàng mã KH-2124 trúng đấu giá, trong khi khách hàng mã KH-4220 không được công nhận.

Điều khiến Công ty Việt Hàn - Nam Phước đặc biệt băn khoăn là thời gian trả giá của hai khách hàng được hệ thống thể hiện lần lượt là 03:59:58 1795078798.1 microtime và 03:59:58 1795078798 microtime. Như vậy, hai thời điểm chỉ chênh lệch 0,1 giây, nhưng lại dẫn đến kết quả xác định người trúng đấu giá khác nhau. Theo doanh nghiệp, nếu chỉ căn cứ vào thời gian hiển thị đến từng giây trên màn hình thì rất khó xác định chính xác thứ tự ưu tiên của hai lệnh trả giá. Trong khi đó, hệ thống được cho là sử dụng đơn vị thời gian microtime để ghi nhận dữ liệu. Vì vậy, cần làm rõ cách thức hệ thống tiếp nhận, xử lý và xác định thứ tự các lệnh trả giá, nhất là trong trường hợp nhiều khách hàng cùng đưa ra một mức giá tại thời điểm gần như đồng thời.

Từ những vấn đề này, Công ty Việt Hàn - Nam Phước đặt câu hỏi: Thời điểm ghi nhận lệnh trả giá được xác định theo thao tác của người tham gia, thời điểm máy chủ tiếp nhận hay thời điểm hệ thống hoàn tất xử lý? Phần thập phân của giây có được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên hay không? Nếu có sự chênh lệch giữa thời gian truyền dữ liệu, tốc độ đường truyền và thời gian xử lý của máy chủ thì quyền lợi của người tham gia đấu giá được bảo đảm như thế nào?

Đơn vị tổ chức đấu giá nói gì?

Trước những thắc mắc trên, ngày 25-11, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Hồ Ngọc Đồng - Giám đốc điều hành Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Việt Nam cho biết, kết quả đấu giá do hệ thống phần mềm tự động ghi nhận; phiên đấu giá này chỉ có hai khách hàng tham gia. Theo ông Đồng, quy chế đấu giá đã quy định trường hợp có hai khách hàng trả cùng mức giá thì người trả giá sớm nhất được hệ thống ghi nhận sẽ được công nhận trúng đấu giá. Tuy nhiên, ở trường hợp này, cả mức giá lẫn thời điểm trả giá của hai khách hàng đều gần như trùng khớp. Đây là tình huống rất hy hữu.

Lý giải về nguyên nhân, ông Đồng cho rằng, thông thường khi khách hàng trả giá trước, hệ thống sẽ ghi nhận lệnh và mức giá của người trả sau sẽ được cập nhật theo quy trình. Tuy nhiên, trong trường hợp hai khách hàng cùng nhấn nút trả giá gần như đồng thời, hệ thống có thể ghi nhận cả hai lệnh cùng một mức giá tại một thời điểm. "Trường hợp này rất hy hữu nhưng không phải chưa có, bởi người tham gia thường canh đến những giây cuối cùng mới nhấn nút trả giá. Nếu hai người cùng thao tác một lượt thì hệ thống có thể ghi nhận cả hai cùng mức giá", ông Đồng giải thích.

Về việc hai khách hàng đưa ra mức giá trùng khớp đến từng đồng, ông Đồng cho biết, quy định của phiên đấu giá là mỗi bước giá 20 triệu đồng. Tại những phiên trả giá trước, hai khách hàng đưa ra mức giá khác nhau, nhưng đến phiên thứ 7, cả hai cùng trả thêm 5 bước giá nên hệ thống ghi nhận mức giá giống nhau. Ông Đồng khẳng định, toàn bộ quá trình đấu giá được xử lý tự động trên hệ thống trực tuyến, máy chủ đặt tại Hà Nội. Đơn vị tổ chức đấu giá tiếp nhận kết quả do hệ thống gửi về và không thể can thiệp vào quá trình xử lý dữ liệu. Công ty thực hiện hoạt động đấu giá theo đúng quy định pháp luật, không có việc can thiệp hay gian lận. Hiện công ty cũng đang làm văn bản phản hồi những kiến nghị mà Công ty Việt Hàn - Nam Phước cần giải đáp.

Có thể thấy, việc hai khách hàng cùng đưa ra mức giá giống nhau đến từng đồng, trong khi thời gian ghi nhận chỉ chênh lệch 0,1 giây, đặt ra yêu cầu phải làm rõ cơ chế vận hành và nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên của hệ thống đấu giá trực tuyến. Việc công khai dữ liệu kỹ thuật, nhật ký giao dịch và căn cứ xác định người trúng đấu giá không chỉ giúp giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp mà còn góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu giá tài sản.