Hy hữu ca bệnh đỉa sống trong thanh quản

Ngày 16/10, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thông tin việc lấy thành công dị vật là con đỉa bám trong thanh quản. Nữ bệnh nhân 24 tuổi (Sơn La) được gia đình đưa đến khám với dấu hiệu gợn ở cổ họng, thỉnh thoảng khó thở và ăn uống khó khăn.

Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã phát hiện và lấy ra con đỉa sống trong thanh quản của bệnh nhân.

Chồng bệnh nhân chia sẻ: Lúc đầu, tôi đưa vợ tôi đi khám thì các bác sĩ chẩn đoán là bị u tuyến giáp và chuyển sang bệnh viện khác. Tuy nhiên, khi đến khám, bác sĩ thông tin không có vấn đề gì và cho về nhà. Một thời gian sau, vợ tôi vẫn khó chịu, tôi lại đưa vợ đi khám. Lần này, vợ tôi được chẩn đoán có dị vật bên trong, nhưng không thể xử lý được và đã được chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

"Khi mới phát hiện bệnh, chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân từ đâu. Nhưng sau đó tôi nhớ ra, chắc là do vợ tôi hay đi làm nương rẫy và có thói quen uống nước suối trực tiếp. Từ đó đến nay đã được khoảng 2 tuần rồi", người đàn ông cho hay.

ThS.BSNT Ngô Duy Thịnh, Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết: Khi tiếp nhận, người bệnh có chia sẻ cảm giác "buồn", khó chịu trong họng. Đây là triệu chứng không đặc hiệu, nhưng khi kết hợp với tiền sử thường xuyên đi rừng và uống nước suối, chúng tôi lưu ý đến khả năng có dị vật sống trong vùng họng–thanh quản.Việc quan sát thanh quản bằng nội soi giúp phát hiện con đỉa và xác định vị trí của nó.

Con đỉa nằm ở vùng thanh môn, tức vùng có hai dây thanh và khe để không khí đi qua khi chúng ta thở. Đây là vị trí cần đặc biệt lưu ý vì liên quan trực tiếp đến sự thông thoáng của đường thở. Đỉa có thể tăng kích thước khi hút máu; thân đỉa và sự di động của nó có thể làm hẹp, thậm chí bít đường thở. Ngoài ra, chất chống đông trong nước bọt đỉa có thể gây chảy máu kéo dài tại vị trí bám. Vì vậy, cần lấy dị vật sớm trong điều kiện có khả năng bảo đảm an toàn đường thở.

Khó khăn là con đỉa còn sống, có thể di động, thân trơn và giác bám giữ khá chắc vào niêm mạc. Thao tác thiếu kiểm soát có thể làm đỉa tuột xuống sâu hơn, bị đứt hoặc gây tổn thương, chảy máu. Vì vậy, việc lấy đỉa phải được thực hiện dưới quan sát rõ và có phương án xử trí nếu đường thở bị ảnh hưởng.

Ở BS Thịnh cho biết thêm, ở bệnh nhân này, chúng tôi lấy đỉa bằng soi treo thanh quản dưới gây mê. Phương pháp này giúp bộc lộ vùng thanh môn và thao tác trong điều kiện người bệnh không cử động. Mục tiêu là lấy đỉa nguyên vẹn, hạn chế tổn thương niêm mạc và duy trì đường thở an toàn. Những bước quan trọng quanh thủ thuật gồm theo dõi hô hấp, chuẩn bị phương tiện kiểm soát đường thở và kiểm tra vùng bám sau khi lấy dị vật.

Từ ca bệnh này, BS. Thịnh khuyến cáo: Sau khi uống nước suối hoặc tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên, nếu xuất hiện cảm giác vướng, nhột hoặc như có vật di chuyển trong họng; ho dai dẳng, khàn tiếng, khạc ra máu hay nước bọt lẫn máu, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở có chuyên khoa Tai Mũi Họng. Những dấu hiệu này không khẳng định có đỉa, nhưng cần được kiểm tra. Nếu khó thở, thở rít, tím tái hoặc không nói được bình thường, cần gọi 115 hoặc đến cấp cứu ngay.

Không tự dùng tay hay dụng cụ móc, gắp trong họng; không cố nuốt cơm hoặc uống nhiều nước để "đẩy dị vật xuống". Đặc biệt, không đổ muối, rượu, giấm hay hóa chất vào họng để làm đỉa nhả ra. Các cách này có thể gây tổn thương, sặc hoặc khiến việc kiểm soát dị vật khó khăn hơn.

Để phòng tránh, khi đi rừng nên mang theo đủ nước uống an toàn, không uống trực tiếp nước suối và không dùng nước chưa xử lý để súc miệng. Nếu phải sử dụng nước tự nhiên, cần xử lý đúng cách trước khi dùng; đun sôi là biện pháp được CDC khuyến cáo để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh trong nước.