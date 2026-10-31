Hy hữu: 2 chú rể cùng xuất hiện ở đám cưới để giành cô dâu, kết quả gây bất ngờ

Theo India Today, tại một hội trường tiệc cưới ở huyện Amroha, bang Uttar Pradesh, gia đình cô dâu đang chuẩn bị đón chú rể cùng đoàn rước dâu đến từ Sambhal thì bất ngờ một đoàn cưới khác từ khu vực Moradabad lân cận cũng xuất hiện.

Điều đáng nói, cả hai đoàn đều mặc trang phục cưới chỉnh tề, mang theo xe hoa và cùng tuyên bố mình mới là nhà trai có quyền tổ chức hôn lễ với cô gái.

2 chú rể cùng xuất hiện ở đám cưới để giành cô dâu. Ảnh minh họa AI

Hai đoàn rước dâu cùng xuất hiện, nguyên nhân là gì?

Theo lời các nhân chứng, sự xuất hiện bất ngờ của hai đoàn rước dâu khiến những người có mặt tại hội trường không khỏi ngỡ ngàng. Hai bên nhanh chóng xảy ra tranh cãi gay gắt. Không khí trở nên căng thẳng khi các thành viên trong hai gia đình liên tục lời qua tiếng lại, làm dấy lên nguy cơ xảy ra ẩu đả.

Lo ngại sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, gia đình cô dâu đã thông báo cho cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến nơi, họ chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp: hai chiếc ô tô được trang trí phục vụ đám cưới cùng hai chú rể đang chờ đợi tại địa điểm tổ chức hôn lễ.

Trước tình huống bất thường, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân khiến hai đoàn nhà trai cùng xuất hiện để cưới một cô gái.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện cô gái ban đầu đã được gia đình đính hôn với một người họ hàng ở Moradabad. Tuy nhiên, một tranh chấp gần đây giữa hai gia đình khiến thỏa thuận hôn nhân này bị hủy bỏ.

Ảnh minh họa

Dù hôn ước đã chấm dứt, gia đình chàng trai ở Moradabad được cho là vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch tổ chức đám cưới. Nguyên nhân là họ đã in và phát thiệp mời cho khách từ trước đó.

Trong khi đó, gia đình cô gái nhanh chóng tìm được một đối tượng kết hôn khác đến từ Sambhal và sắp xếp tổ chức lễ cưới vào đúng ngày đã định. Theo thông tin được công bố, gia đình muốn tiến hành hôn lễ theo kế hoạch mới nhằm tránh những thiệt hại về tài chính. Chính sự trùng hợp này khiến hai đoàn rước dâu cùng xuất hiện tại một địa điểm, tạo nên tình huống hy hữu.

Cảnh sát để gia đình cô dâu quyết định người được cưới

Sau khi nắm rõ diễn biến, cảnh sát không đưa ra quyết định thay gia đình mà để các bên tự giải quyết sự việc.

Gia đình cô dâu vẫn giữ nguyên lựa chọn mới và tiến hành nghi lễ kết hôn với chàng trai đến từ Sambhal.

Nhận thấy yêu cầu của mình không còn cơ sở, đoàn nhà trai từ Moradabad cuối cùng đã rời khỏi địa điểm tổ chức mà không xảy ra thêm xung đột.

Theo giới chức địa phương, các bên sau đó đã đạt được sự thống nhất. Không có đơn khiếu nại pháp lý nào được gửi đến cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc.