Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và xã Hy Cương kích hoạt Trang thông tin số hóa di tích xã Hy Cương.

Xã Hy Cương là nơi quy tụ các công trình thờ tự cổ kính gắn liền với thời đại Hùng Vương và truyền thuyết “Con Lạc cháu Hồng”, điển hình như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đình Cổ Tích, đình Lũng và các di tích làng xã lâu đời.

Xã Hy Cương cũng là không gian thực hành trung tâm của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (được UNESCO ghi danh năm 2012) và nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt. Trong đó, Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm thu hút hàng triệu người dân trong nước và kiều bào về dâng hương bái Tổ, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc ra mắt Trang thông tin số hóa di tích xã Hy Cương là nền tảng để du khách trong và ngoài nước có thể tiếp cận, hiểu rõ hơn về các di tích lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ. Qua đó, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn di sản văn hóa địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Hy Cương trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Hát Xoan và dân ca.

Ngay sau lễ ra mắt Trang thông tin số hóa di tích xã Hy Cương và Câu lạc bộ Hát Xoan và dân ca xã Hy Cương, chương trình nghệ thuật “Hy Cương - Hội tụ nguồn cội, linh thiêng Đất Tổ” được tổ chức.

Chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu với nội dung tôn vinh bản sắc dân tộc, di sản truyền thống, tinh thần đại đoàn kết và vẻ đẹp quê hương, đất nước. Qua đó, tạo nên không gian văn hóa, nghệ thuật độc đáo, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến thưởng thức, cổ vũ.