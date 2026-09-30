Hwasong-11Ma-1: Từ tên lửa đạn đạo thành vũ khí lướt siêu vượt âm

Tên lửa đạn đạo thông thường sau khi được phóng sẽ bay theo một quỹ đạo được xác định chủ yếu bởi tốc độ ban đầu, góc phóng và lực hấp dẫn.

Dù quỹ đạo có thể thay đổi tùy loại tên lửa, đường bay của chúng nhìn chung vẫn có thể được các hệ thống cảnh giới tính toán để dự đoán.

Hwasong-11Ma-1 được cho là đi theo một hướng khác khi kết hợp tên lửa đẩy với phương tiện lượn siêu vượt âm HGV.

Đây là cấu hình thường được gọi là boost-glide, trong đó tầng đẩy có nhiệm vụ đưa phương tiện lượn lên độ cao và đạt tốc độ cần thiết trước khi tách khỏi tầng đẩy.

Sau khi tách, HGV tiếp tục di chuyển trong khí quyển với tốc độ siêu vượt âm.

Khác với đầu đạn của tên lửa đạn đạo thông thường chủ yếu lao xuống theo quỹ đạo đã được xác định, phương tiện lượn có khả năng duy trì lực nâng khí động học và thực hiện những thay đổi về hướng bay.

Chính đặc điểm này làm thay đổi bài toán đối với hệ thống phòng thủ.

Khi một vật thể không chỉ lao xuống theo quỹ đạo đạn đạo mà còn có khả năng cơ động trong giai đoạn cuối, việc xác định chính xác đường bay và điểm mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa "bay siêu vượt âm" và "vũ khí siêu vượt âm". Nhiều tên lửa đạn đạo cũng đạt tốc độ lớn hơn Mach 5 trong một phần hành trình.

Tốc độ cao vì thế không phải yếu tố duy nhất để một hệ thống được xếp vào nhóm vũ khí siêu vượt âm theo cách sử dụng phổ biến hiện nay.

Điểm đáng chú ý của Hwasong-11Ma-1 nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ và phương thức bay. Nếu cấu hình boost-glide được xác nhận, tên lửa này không đơn thuần là một tên lửa đạn đạo đạt tốc độ siêu vượt âm.

Nó sử dụng một phương tiện lượn được thiết kế để tiếp tục bay trong khí quyển sau khi tách khỏi tầng đẩy.

Đây cũng là lý do Hwasong-11Ma-1 được chú ý trong chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc đạt tốc độ rất cao, mà còn ở cách duy trì và điều khiển đường bay ở giai đoạn sau đó.