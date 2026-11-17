Theo thông tin từ P NATION vào ngày 17/11, video âm nhạc (MV) cho ca khúc Good Goodbye đã vượt mốc 200 triệu lượt xem vào khoảng 17h40 (giờ Hàn Quốc) ngày 16/11. MV này được phát hành cùng với bài hát vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 15/10 năm ngoái. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, P NATION đã chia sẻ một video đặc biệt thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của công ty.

Good Goodbye là một ca khúc về sự chia tay, bắt đầu bằng câu hỏi liệu một "lời chia tay tốt đẹp" có thực sự tồn tại hay không, đồng thời gửi gắm mong muốn người yêu cũ sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ngay từ khi ra mắt, MV đã thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa Hwasa và Park Jung Min. Cả hai đã khắc họa những cảm xúc tinh tế, sâu lắng xuyên suốt câu chuyện của bài hát.

Ca khúc cũng đạt được thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng. Theo hệ thống tổng hợp âm nhạc iChart, Good Goodbye đã ghi nhận tổng cộng 750 lần đạt "perfect all-kill" (đứng đầu đồng thời các bảng xếp hạng theo ngày, theo tuần và theo thời gian thực trên tất cả các trang nhạc số lớn tại Hàn Quốc). Con số này xếp thứ hai mọi thời đại, chỉ sau ca khúc Golden của HUNTR/X (với 1.484 lần), đồng thời là thành tích cao nhất đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc (không tính HUNTR/X).

Với ca khúc này, Hwasa đã giành chiến thắng 5 lần trên các chương trình âm nhạc, trong đó có danh hiệu "triple crown" (ba lần giành vị trí quán quân liên tiếp) tại chương trình Inkigayo của đài SBS, cùng 6 danh hiệu trên bảng xếp hạng Circle Chart. Good Goodbye cũng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Korea Hot 100 trong hai tuần liên tiếp, đồng thời giúp Hwasa lần đầu tiên giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard.

Bên cạnh đó, Hwasa cũng mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế. Vào tháng 9/2026, cô đã biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Rock in Rio 2026 ở Rio de Janeiro, Brazil, trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên góp mặt trên sân khấu này. Màn trình diễn của cô được một phương tiện truyền thông Brazil xếp hạng là tiết mục xuất sắc thứ hai tại lễ hội, chỉ đứng sau Elton John.

Trong khi đó, Hwasa cũng tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế, tiêu biểu là chương trình My Grumpy Secretary của đài SBS.