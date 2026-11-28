Hwang Min Hyun đã gặp gỡ người hâm mộ tại Taipei Legacy TERA trong khuôn khổ buổi họp mặt người hâm mộ (fan meeting) mang tên PEACH-BLOSSOM. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, từ các màn trình diễn thuộc nhiều thể loại khác nhau cho đến những phần trò chuyện và trò chơi đầy thú vị, anh đã chứng minh sức hút toàn diện của mình.

Sự kiện tại Đài Bắc chính là chặng cuối trong chuyến lưu diễn gồm bảy đêm diễn tại bốn thành phố, bao gồm Seoul, Tokyo và Macau. Hwang Min Hyun đã chinh phục khán giả bằng sự kết hợp giữa những bản ballad ngọt ngào và các tiết mục vũ đạo mạnh mẽ, trong đó có các ca khúc vừa ra mắt tháng trước như OUR, You Know Better và Hotline. Khán giả đã vô cùng phấn khích khi anh thực hiện thử thách Catch Catch (của YENA) và thử thách vũ đạo ca khúc BAD (của ATEEZ).

Tình cảm đặc biệt mà anh dành cho người hâm mộ cũng tỏa sáng xuyên suốt sự kiện. Hwang Min Hyun đã thể hiện lại ca khúc Miss You 3000 (nhạc phim Someday or One Day) bằng chất giọng ngọt ngào đặc trưng cùng cách truyền tải cảm xúc tinh tế, tạo nên sợi dây kết nối sâu sắc với người hâm mộ tại địa phương. Trong tiết mục encore Truth, anh đã bước xuống sân khấu, vừa hát vừa giao lưu bằng ánh mắt với từng người hâm mộ.

Anh cũng gửi gắm một thông điệp chân thành đến người hâm mộ: “Tôi vẫn sẽ là Hwang Min Hyun như cách các bạn nhìn nhận trong tim mình, và sẽ không bao giờ quên đi mục đích ban đầu của bản thân”. Lời chia sẻ này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Ngay cả ở những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến lưu diễn, anh vẫn dành thời gian để kết nối với người hâm mộ, đồng thời tái khẳng định lời hứa sẽ luôn là một Hwang Min Hyun mà họ vẫn luôn yêu mến.

Trong suốt năm qua, Hwang Min Hyun đã tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, diễn xuất cho đến các chương trình giải trí. Anh khởi đầu năm nay với chuỗi fan meeting DOHWAWON tại Seoul và Tokyo vào tháng Hai và tháng Ba, tiếp nối bằng việc phát hành các đĩa đơn kỹ thuật số Truth và OUR. Anh cũng góp mặt trong chương trình thực tế WANNA ONE GO: Back to Base của đài Mnet.

Người hâm mộ hiện cũng đang rất mong chờ dự án diễn xuất tiếp theo của anh. Mùa thứ hai của loạt phim gốc trên TVING mang tên Study Group, với sự tham gia của Hwang Min Hyun, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm tới.