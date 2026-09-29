Hwang Jung Min quyết 'làm đến cùng' vụ việc vi phạm 'Luật phòng chống hành vi đeo bám'

Vào ngày 29/9, đại diện công ty quản lý của nam diễn viên, SEM Company, chia sẻ rằng, Hwang Jung Min mới đây đã nộp đơn tố cáo bổ sung lên cảnh sát đối với một cá nhân (tạm gọi là A) vì hành vi vi phạm 'Luật phòng chống hành vi đeo bám'.

Trước đó, vào tháng 7/2026, A đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng, mình có mối quan hệ cá nhân với Hwang Jung Min, đồng thời công khai các bằng chứng như bản ghi âm cuộc gọi, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn văn bản và ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện.

Đáp lại, SEM Company, công ty quản lý của Hwang Jung Min đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của A. Đại diện công ty chia sẻ rằng, người đăng tải những bài viết ác ý về Hwang chính là nghi phạm từng liên tục có hành vi đeo bám, quấy rối nam diễn viên.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Hwang đã đệ đơn tố cáo A với cáo buộc vi phạm 'Luật phòng chống hành vi đeo bám". Mặc dù tòa án từng ban hành lệnh xử phạt nhanh với mức phạt 3 triệu won (khoảng hơn 57 triệu đồng) vào tháng 2/2026, nhưng A đã phản đối phán quyết này và yêu cầu mở phiên tòa xét xử chính thức.

Vào ngày 8/9, Tòa án Quận Uijeongbu (Chi nhánh Goyang, Thẩm phán chủ tọa Kim Young-ah) đã tuyên phạt A mức án 6 triệu won (khoảng gần 115 triệu đồng), sau khi xác định người này phạm các tội danh, bao gồm vi phạm 'Luật phòng chống hành vi đeo bám". Tòa án cũng yêu cầu A phải hoàn thành chương trình điều trị dành cho người có hành vi đeo bám, với thời lượng 40 giờ.