Hwang Jung Eum nhắc đến bạn trai cũ

Hwang Jung Eum mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi thoải mái nhắc đến bạn trai cũ Kim Yong Jun trên mạng xã hội. Động thái của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả nhớ lại chuyện tình kéo dài gần một thập kỷ từng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Cụ thể, Hwang Jung Eum đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh selfie được chụp từ nhiều năm trước. Đi kèm hình ảnh, nữ diễn viên viết ngắn gọn: "Đây là Jung Eum thời 'We Got Married'".

Hwang Jung Eum đăng tải hình ảnh lúc quay chương trình We Got Married.

Trong bức ảnh cũ, Hwang Jung Eum gây chú ý với gương mặt trẻ trung, vẻ ngoài ngây thơ và nụ cười nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đời thường giúp công chúng nhìn lại hình ảnh Hwang Jung Eum trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, bài đăng được chia sẻ không lâu sau khi nữ diễn viên trực tiếp nhắc đến Kim Yong Jun - thành viên nhóm SG Wannabe và cũng là bạn trai cũ từng gắn bó với cô trong suốt nhiều năm.

Hwang Jung Eum và Kim Yong Jun bắt đầu hẹn hò từ năm 2006. Cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu thích của làng giải trí Hàn Quốc khi không ngần ngại công khai chuyện tình cảm với công chúng.

Đặc biệt, Hwang Jung Eum và Kim Yong Jun từng cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế đình đám We Got Married. Việc một cặp đôi đang yêu nhau ngoài đời thực cùng tham gia chương trình về chủ đề hôn nhân khiến họ nhận được sự chú ý lớn từ khán giả thời điểm đó.

Sau khoảng 9 năm gắn bó, Hwang Jung Eum và Kim Yong Jun chính thức chia tay vào năm 2015. Dù chuyện tình từng nhận được nhiều sự quan tâm, cả hai sau đó lựa chọn đi trên những con đường riêng và hiếm khi nhắc đến đối phương trước truyền thông.

Tuy nhiên, trong một buổi giao lưu với người theo dõi trên kênh YouTube cá nhân vào tháng trước, Hwang Jung Eum bất ngờ có những chia sẻ thẳng thắn về người yêu cũ. Khi được một khán giả hỏi liệu cô có từng tình cờ gặp lại Kim Yong Jun sau khi chia tay hay không, nữ diễn viên cho biết cả hai chưa từng gặp lại nhau.

Không né tránh câu hỏi, Hwang Jung Eum còn bày tỏ mong muốn được gặp lại tình cũ. Nữ diễn viên chia sẻ rằng Kim Yong Jun hiện tại là một người bạn gắn liền với nhiều ký ức đẹp trong quá khứ. Theo cô, nếu vô tình gặp nhau trên đường, cả hai hoàn toàn có thể vui vẻ chào hỏi như những người quen cũ.

Gần đây, Hwang Jung Eum nhắc đến bạn trai cũ trong một chương trình. Cô cho biết cả hai chưa từng gặp lại nhau sau khi đường ai nấy đi.

Sau khi chia tay Kim Yong Jun, Hwang Jung Eum kết hôn với cựu vận động viên golf Lee Young Don vào năm 2016. Cả hai có hai con trai, song cuộc hôn nhân sau đó không thể kéo dài và chính thức khép lại vào năm ngoái.

Hiện tại, Hwang Jung Eum vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Việc nữ diễn viên bất ngờ đăng lại hình ảnh từ thời tham gia We Got Married, ngay sau những lời nhắc đầy thiện chí dành cho Kim Yong Jun, càng khiến câu chuyện tình kéo dài 9 năm của cả hai một lần nữa được khán giả nhắc đến.