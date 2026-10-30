Hwang Jung Eum bật khóc tiết lộ cuộc sống sau ly hôn

Hwang Jung Eum là nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn và vướng ồn ào liên quan đến cáo buộc biển thủ hơn 4,3 tỷ won, nữ diễn viên mới đây đã trải lòng về những biến cố liên tiếp, thừa nhận cuộc sống hiện tại không hạnh phúc như cô từng tưởng tượng.

Mới đây, Hwang Jung Eum đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân, đánh dấu sự trở lại sau khoảng một năm. Trong video, nữ diễn viên chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đã trải qua cũng như lý do quyết định bắt đầu hoạt động trên nền tảng này.

Hwang Jung Eum trải lòng về cuộc sống sau ly hôn.

Khi được hỏi vì sao trước đó nhiều lần từ chối việc mở kênh YouTube, Hwang Jung Eum cho biết cô cảm thấy biết ơn vì vẫn có người tìm đến và trao cơ hội cho mình. Nữ diễn viên quyết định thử sức sau khi nhận ra bản thân nên trân trọng những lời mời và cơ hội còn có được. Cô thậm chí hài hước tuyên bố sẽ cố gắng trở thành YouTuber hàng đầu Hàn Quốc.

Nhắc đến tình hình hiện tại sau khi nhận án tù treo vì hành vi biển thủ tiền công ty, Hwang Jung Eum thừa nhận bản thân đã kiệt quệ về tinh thần đến mức không biết phải diễn tả hoàn cảnh của mình như thế nào. Nữ diễn viên cho biết cô bắt đầu trân trọng những điều nhỏ bé, cảm thấy biết ơn ngay cả khi không phải làm gì hay tự mình giải quyết mọi chuyện.

Đáng chú ý, Hwang Jung Eum khẳng định cô không xem vụ việc liên quan đến tiền bạc là điều khiến mình bất hạnh, bởi đó là vấn đề bản thân phải chịu trách nhiệm và tìm cách khắc phục. Theo nữ diễn viên, điều khiến cô đau khổ nhất trước đây chính là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô cho rằng nỗi bất hạnh trong hôn nhân dường như không có điểm kết thúc, trong khi những khó khăn khác vẫn có thể từng bước được giải quyết.

Khi ê-kíp nhắc đến việc cô hiện đã chính thức độc thân, Hwang Jung Eum thừa nhận từng nghĩ cuộc sống sau ly hôn sẽ chỉ có hạnh phúc, sự nghiệp và cuộc đời sẽ bước sang giai đoạn khởi sắc, thậm chí háo hức nghĩ rằng thời kỳ tỏa sáng của mình đã trở lại.

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Hwang Jung Eum nghẹn ngào nói rằng sau khi cố gắng giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác, nguồn năng lượng tích cực từng có gần như đã cạn kiệt. Cô cố gắng mỉm cười dù cảm thấy buồn bã, đồng thời thừa nhận bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện trong thời gian qua.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn dùng chính những trải nghiệm của mình để giúp khán giả tránh đi vào những con đường đầy khó khăn. Cô cho biết bản thân từng thất bại trong hôn nhân, nay lại gặp thất bại trong chuyện kiếm tiền dù đã rất nỗ lực. Vì vậy, cô muốn chia sẻ những bài học thực tế để mọi người có thể sống nhẹ nhàng hơn.

Hwang Jung Eum thừa nhận gặp khó khăn sau ly hôn.

Hwang Jung Eum kết hôn với một doanh nhân không hoạt động trong ngành giải trí vào năm 2016 và có hai con trai. Sau một lần đứng trước nguy cơ đổ vỡ, cả hai từng hàn gắn quan hệ trước khi tiến hành thủ tục ly hôn vào năm 2024.

Đến tháng 5/2025, cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum chính thức khép lại. Cùng năm, nữ diễn viên vướng bê bối biển thủ khoảng 4,34 tỷ won tiền công ty và bị tuyên phạt hai năm tù, cho hưởng án treo trong bốn năm. Những chia sẻ mới đây cho thấy Hwang Jung Eum vẫn đang nỗ lực tìm lại cân bằng sau hàng loạt biến cố trong cuộc sống.