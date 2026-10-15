HVS nâng tầm năng lực đóng tàu, hướng tới phát triển xanh

30 năm kiến tạo hải trình

Tối 15/10, tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (16/10/1996 - 16/10/2026), đánh dấu chặng đường phát triển của doanh nghiệp và hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Jin Sang Ho, Tổng Giám đốc HVS phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jin Sang Ho, Tổng Giám đốc HVS đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, các đối tác, nhà thầu và người lao động đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt 30 năm qua.

Theo ông Jin Sang Ho, tài sản quý giá nhất mà HVS xây dựng được không chỉ là cơ sở vật chất hay năng lực sản xuất mà còn là sự tin tưởng giữa doanh nghiệp với người lao động, cộng đồng địa phương và tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh thành công của HVS cũng là thành công của địa phương.

Tổng Giám đốc HVS khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng sức cạnh tranh, tạo thêm việc làm và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương.

Ông Jin Sang Ho bày tỏ mong muốn HVS tiếp tục đồng hành với Chính phủ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan hữu quan, đối tác và người dân địa phương trong chặng đường phát triển tiếp theo, trên tinh thần doanh nghiệp phát triển gắn liền với sự phát triển của cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa xác định thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương. Tỉnh mong muốn HVS tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch mở rộng sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển các dòng tàu thân thiện với môi trường, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương và thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Công ty chú trọng bảo vệ môi trường biển, nâng cao điều kiện làm việc và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Qua đó, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh với lợi ích cộng đồng và yêu cầu phát triển bền vững.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đã trao Bằng khen cho tập thể HVS; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam" và Bằng khen cho các cá nhân.

"UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chỉ đạo các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp cùng chính quyền địa phương phối hợp giải quyết kịp thời các thủ tục theo quy định pháp luật. Đồng thời, quan tâm phát triển hạ tầng nhà ở công nhân và nguồn nhân lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, gắn bó lâu dài với địa phương", ông Trần Hòa Nam khẳng định.

Với nền tảng phát triển trong 30 năm qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tin tưởng HVS sẽ tiếp tục phát triển, đưa những con tàu mang thương hiệu doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu và mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước.

Hướng tới đóng tàu hiện đại, xanh và bền vững

Được thành lập ngày 16/10/1996, HVS là một trong những dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Sau ba thập kỷ hoạt động tại Khánh Hòa, doanh nghiệp từng bước phát triển năng lực sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng công nghệ, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam nhìn từ trên cao.

Theo đó, HVS đã hoàn thành và bàn giao hơn 210 tàu cỡ lớn cho các chủ tàu quốc tế tại nhiều thị trường như Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Kết quả này góp phần khẳng định năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực đóng tàu, đồng thời mở rộng sự tham gia của ngành đóng tàu Việt Nam vào chuỗi giá trị hàng hải quốc tế.

Bên cạnh hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển, HVS còn tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy đào tạo nhân lực kỹ thuật và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp trong nước.

Qua 30 năm thành lập, Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam đã bàn giao hơn 210 tàu cỡ lớn cho các chủ tàu quốc tế.

Hoạt động của doanh nghiệp góp phần hình thành mạng lưới nhà thầu, nhà cung cấp và các đơn vị dịch vụ hỗ trợ ngành đóng tàu, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ tại Khánh Hòa, nhất là khu vực Ninh Hòa và Khu kinh tế Vân Phong.

Tại lễ kỷ niệm, HVS xác định tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp định hướng phát triển các dòng tàu có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng của ngành hàng hải thế giới. Trong đó, có tàu sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tàu năng lượng xanh, tàu phục vụ hoạt động ngoài khơi (offshore), tàu CSOV, cùng các loại tàu chuyên dụng thế hệ mới.

Trong giai đoạn tiếp theo, HVS phát triển các dòng tàu phù hợp với xu hướng của ngành hàng hải thế giới.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nâng cao năng lực công nghiệp hàng hải và thúc đẩy chuyển đổi xanh. HVS kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò cầu nối hợp tác công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, góp phần phát triển ngành đóng tàu theo hướng hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Cùng với kế hoạch phát triển sản xuất, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục chú trọng trách nhiệm xã hội, tham gia các hoạt động vì cộng đồng; xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và duy trì sự gắn kết với cộng đồng địa phương.

Dịp này, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trao Bằng khen cho tập thể Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam" cho 3 lãnh đạo Công ty và trao Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.