Huỳnh Thị Nghĩa khai gì về việc sát hại mẹ chồng?

Ngày 20/9, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Huỳnh Thị Nghĩa (36 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thông tin điều tra, năm 2011, Nghĩa kết hôn với con trai bà L.T.T. (56 tuổi, trú xã Tân Phú Trung). Hai vợ chồng có hai con gái.

Đến năm 2023, chồng Nghĩa bỏ đi. Nghĩa ở lại cùng mẹ chồng và hai con, phải làm thuê để trang trải cuộc sống, nuôi con. Trong thời gian sinh sống, giữa Nghĩa và gia đình chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Đối tượng Huỳnh Thị Nghĩa.

Khoảng 3h30 ngày 15/9, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa dùng dao tấn công bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và đưa Nghĩa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai do những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sống chung với gia đình chồng nên đã nảy sinh ý định sát hại bà T. Sau đó, Nghĩa dùng hai con dao tấn công mẹ chồng cho đến khi nạn nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà T. tử vong do mất máu cấp, trên cơ thể có nhiều vết thương.