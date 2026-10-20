Huỳnh Phương tình tứ bên Khả Như

Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, dàn sao Việt dành những bài đăng, lời chúc ngọt ngào gửi tới mẹ, vợ, người yêu... Trên trang cá nhân, nam diễn viên Huỳnh Phương chia sẻ clip vui cùng hình ảnh tình tứ bên Khả Như. Sau đó, nữ diễn viên cũng đăng tải hình ảnh cô rạng rỡ bên bó hoa lớn tại nhà riêng. "Mong cho chị em ta: Mưa có ô, trong tách có trà, trong nhà luôn có yêu thương", Khả Như chia sẻ.

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh bên nhau trong ngày 20/10 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Nam ca sĩ gửi lời chúc mừng tới mẹ, vợ và những người phụ nữ trong dịp đặc biệt. "Bến Thượng Hải cùng cô gái tôi yêu hết thanh xuân. Chúc các mẹ, chị em phụ nữ luôn bình yên, hạnh phúc và hôm nay có quà", Đăng Khôi chia sẻ. Những ngày qua, anh đang tham gia cuộc thi âm nhạc Silk Way Star tại Trung Quốc.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên Doãn Hải My trong những chuyến du lịch gần đây. Cả hai diện trang phục đơn giản nhưng đồng điệu. Anh cũng gửi lời chúc mừng đến vợ trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tú Hảo và bạn trai Mạnh Quỳnh dành thời gian bên nhau trong ngày lễ. Cả hai chọn một photobooth ở TP.HCM và lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào. Bộ đôi diện trang phục cá tính, thời thượng trong buổi đi chơi. "Ngày 20/10 hạnh phúc", Tú Hảo chia sẻ ngắn gọn.

Dịp lễ 20/10 năm nay rất đặc biệt với Sara Lưu khi cô vừa sinh đôi hai con gái. Nữ ca sĩ "khoe" được chồng tặng lẵng hoa hồng lớn. "20/10 năm nay thật xinh đẹp và dễ thương. Nhà mình tràn ngập hoa, đương nhiên có phần của 2 em nhỏ rồi. Mẹ giỏ hoa đỏ, hoa màu hồng của 2 em", Sara Lưu viết trên trang cá nhân.

Diễn viên Lương Thế Thành cũng dành những "lời có cánh" gửi đến Thúy Diễm trong ngày lễ. Anh chúc những người phụ nữ bên cạnh luôn bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.

Dù lịch trình quay phim khá bận rộn, Victor Vũ vẫn sắp xếp thời gian để ở bên cạnh vợ trong ngày quan trọng. Vợ chồng đạo diễn cùng đi ăn uống, tận hưởng khoảng thời gian thư thái bên nhau. Trên trang cá nhân, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ những hình ảnh lãng mạn bên chồng. Cô viết: "Lang thang khắp phố, ghé một quán bất kỳ, chẳng để ý ngon không, chỉ thấy đi với nhau là vui. Thương chúc phái đẹp một ngày 20/10 thật nhiều niềm vui, luôn được yêu thương, trân trọng và nâng niu, không chỉ hôm nay, mà trong từng ngày bình thường nhất của cuộc đời".

An Nhi