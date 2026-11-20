Mới đây, Huỳnh Phương khiến khán giả bất ngờ khi chính thức cầu hôn Khả Như và nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ diễn viên. Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi cuối cùng cũng có một dấu mốc rõ ràng trong chuyện tình cảm, khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Khả Như không giấu được sự xúc động khi đứng cạnh Huỳnh Phương trên sân khấu buổi tiệc. Nữ diễn viên bật khóc, liên tục lau nước mắt trong khoảnh khắc đặc biệt.

Khả Như không giấu được sự xúc động khi được Huỳnh Phương cầu hôn.

Màn cầu hôn cũng được xem là cột mốc đáng nhớ sau khoảng 4 năm Khả Như và Huỳnh Phương vướng nghi vấn hẹn hò. Từ những người đồng nghiệp quen biết tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, cả hai dần trở thành một trong những cặp đôi được khán giả quan tâm của showbiz Việt.

Năm 2022, Huỳnh Phương và Khả Như bắt đầu được chú ý khi thường xuyên xuất hiện cạnh nhau, có những tương tác thân thiết tại hậu trường cũng như trong các hoạt động đời thường. Dù chưa công khai xác nhận mối quan hệ, hai diễn viên vẫn nhiều lần khiến người hâm mộ đặt nghi vấn.

Trong giai đoạn 2023-2025, Khả Như và Huỳnh Phương tiếp tục đồng hành tại các sự kiện giải trí. Cả hai không né tránh những khoảnh khắc chung trước công chúng, trong khi vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật cũng nhiều lần có những chia sẻ khiến khán giả thích thú, nhiệt tình ghép đôi đàn em.

Khả Như và Huỳnh Phương lộ nghi vấn hẹn hò từ 2022.

Đầu năm 2026, chuyện tình cảm của Huỳnh Phương và Khả Như càng được chú ý khi nam diễn viên từng gọi nữ đồng nghiệp là “người yêu” trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Động thái này khiến nhiều khán giả cho rằng cặp đôi đã cởi mở hơn trong việc thể hiện tình cảm.

Bởi vậy, màn cầu hôn trong tháng 11 nhận được nhiều lời chúc mừng. Với những người đã theo dõi hành trình của Khả Như và Huỳnh Phương, khoảnh khắc nữ diễn viên đồng ý lời cầu hôn được xem như câu trả lời ngọt ngào cho quãng thời gian dài gắn bó.

Không chỉ được quan tâm bởi chuyện tình cảm, cả hai còn có hành trình hoạt động nghệ thuật riêng. Khả Như xuất thân từ sân khấu kịch, tốt nghiệp Cao đẳng diễn viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2011. Cô từng tham gia nhiều vở diễn tại sân khấu Thế Giới Trẻ, đồng thời góp mặt trong các dự án điện ảnh như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, Nhà bà Nữ, Mai, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu và Quỷ nhập tràng. Những vai diễn đa dạng giúp Khả Như dần khẳng định khả năng biến hóa, không bó hẹp bản thân trong hình ảnh diễn viên hài.

Trong khi đó, Huỳnh Phương được đông đảo khán giả biết đến qua nhóm hài FAPtv. Anh từng tham gia các chương trình truyền hình và góp mặt trong những dự án điện ảnh như Nghề siêu dễ, Nụ hôn bạc tỷ. Năm 2025, nam diễn viên tiếp tục tham gia phim Phòng 4.13, đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình thử sức với màn ảnh rộng.

Từ những ngày cùng hoạt động tại sân khấu đến khi có dấu mốc mới trong chuyện tình cảm, Khả Như và Huỳnh Phương đều đang có những bước đi riêng trong sự nghiệp. Màn cầu hôn lần này mở ra sự quan tâm của công chúng về chặng đường tiếp theo của cặp đôi.