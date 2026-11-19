Mới đây, diễn viên Khả Như thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên Huỳnh Phương trên trang cá nhân. Đi kèm bức ảnh, nữ diễn viên viết ngắn gọn "Dạ! Em chịu", cùng loạt biểu tượng thể hiện niềm vui. Động thái này nhanh chóng khiến nhiều khán giả cho rằng Huỳnh Phương đã cầu hôn Khả Như sau nhiều năm gắn bó.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Khả Như diện trang phục trắng, trao nụ hôn lên má Huỳnh Phương. Nam diễn viên đứng cạnh với vẻ mặt hạnh phúc, trong khi cả hai đưa tay về phía ống kính. Đáng chú ý, chiếc nhẫn đính đá trên tay Khả Như trở thành chi tiết khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Khả Như gây xôn xao khi đăng ảnh hôn má Huỳnh Phương, khoe chiếc nhẫn nổi bật cùng lời nhắn đầy ẩn ý. Ảnh: FBNV.

Bên dưới bài đăng, Huỳnh Phương nhanh chóng để lại bình luận "Cảm ơn nha" kèm biểu tượng hài hước. Màn tương tác ngắn ngủi giữa hai diễn viên càng khiến thông tin cầu hôn được bàn luận sôi nổi.

Phần bình luận dưới bài đăng của Khả Như cũng nhanh chóng xuất hiện hàng loạt lời chúc mừng. Nhiều người bày tỏ bất ngờ trước động thái của nữ diễn viên, đồng thời mong chờ một đám cưới trong thời gian tới.

Một khán giả hài hước viết "Đám cưới chấn động Ngã Bảy chị ơi", trong khi người khác bình luận "Cuối cùng bả cũng chịu lấy chồng". Không ít người còn gửi lời chúc hạnh phúc và bày tỏ mong muốn sớm được chứng kiến ngày trọng đại của Khả Như và Huỳnh Phương.

Bài đăng của Khả Như nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng, khiến nghi vấn cặp đôi chuẩn bị về chung một nhà lan rộng. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, đây là diễn biến mới trong chuyện tình cảm vốn nhận được nhiều sự quan tâm của cặp diễn viên. Khả Như và Huỳnh Phương bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2022 khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại những sự kiện giải trí, các buổi gặp gỡ đồng nghiệp và hoạt động đời thường.

Trong thời gian dài, Khả Như khá kín tiếng khi được hỏi về mối quan hệ với Huỳnh Phương. Dù liên tục xuất hiện những hình ảnh thân thiết, nữ diễn viên vẫn hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư, cho biết muốn khán giả tập trung nhiều hơn vào các dự án nghệ thuật.

Đến năm 2025, những động thái của Huỳnh Phương và Khả Như dần trở nên công khai hơn. Nam diễn viên từng đăng tải hình ảnh đón sinh nhật cùng Khả Như, khiến cộng đồng mạng cho rằng cả hai đang ngầm xác nhận chuyện tình cảm.

Khả Như và Huỳnh Phương từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò trước khi có những tương tác tình cảm công khai. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, vào dịp Quốc tế Phụ nữ, Huỳnh Phương gây chú ý khi gọi Khả Như là "người yêu" trong một bài đăng trên mạng xã hội. Cách xưng hô trực tiếp này được nhiều người xem như lời xác nhận rõ ràng nhất về mối quan hệ của cặp đôi sau thời gian dài úp mở.

Tháng 11/2026, Khả Như tiếp tục đồng hành cùng Huỳnh Phương trong tiệc sinh nhật của nam diễn viên. Tại sự kiện, Khả Như thường xuyên đứng cạnh bạn trai, cùng chụp ảnh với khách mời và thay mặt anh gửi lời cảm ơn những người đến chung vui.

Sự thân thiết của Khả Như và Huỳnh Phương khi ấy khiến nhiều khán giả nhận xét buổi tiệc có không khí giống một dịp báo tin vui. Tuy nhiên, những suy đoán về việc chuẩn bị tổ chức đám cưới vẫn chưa được hai diễn viên xác nhận vào thời điểm đó.

Khả Như luôn đồng hành cùng Huỳnh Phương trong những dịp đặc biệt, gần đây nhất là tiệc sinh nhật của nam diễn viên. Ảnh: FBNV.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Khả Như từng chia sẻ cô không muốn công bố quá sớm những kế hoạch cá nhân vì lo ngại mọi chuyện chưa diễn ra như dự tính. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh mong muốn bảo vệ đời sống riêng và giữ sự tập trung cho công việc.

Ngoài chuyện tình cảm, Khả Như còn là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và điện ảnh Việt. Nữ diễn viên ghi dấu bằng lối diễn duyên dáng, khả năng biến hóa giữa những vai hài hước và nhân vật có chiều sâu tâm lý. Trong khi đó, Huỳnh Phương được khán giả biết đến qua các sản phẩm hài của nhóm FAPtv trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh.

Sau nhiều năm gắn bó, Khả Như và Huỳnh Phương đang được khán giả mong chờ sớm thông báo tin vui. Ảnh: FBNV.

Sau nhiều năm đồng hành, động thái mới nhất của Khả Như đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Dù cặp đôi chưa tiết lộ kế hoạch tổ chức hôn lễ, hình ảnh chiếc nhẫn cùng lời nhắn đã khiến khán giả có thêm lý do để mong chờ tin vui chính thức từ Khả Như và Huỳnh Phương.